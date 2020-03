Burokban született a csoda baba, aki a tatabányai kórházról kapta a nevét

Szépen fejlődik az a kisbaba, akit a szülei hálából a tatabányai kórházról neveztek el. Mint megtudtuk, az elmúlt három hétben sokat gyarapodott a súlya, ha ilyen ütemben fejlődik akkor a húsvétot már otthon töltheti. A kislány születéséről dr. Bardóczy Zsolt főorvos, a szülészeti osztály vezetője mesélt.

Mint arról korábban már beszámoltunk, hálából a tatabányai Szent Borbála Kórház nevét kapta egy kisbaba, amiért az anyaméhben megmentették az életét. Ugyanis az anya ikerterhességének a 19. hetében beindult a szülés. A kisfiút elvesztették, de egy bravúros műtétnek köszönhetően Borbála baba életben maradt.

– A kismamát ikerterhességének tizenkilencedik hetében spontán vetéléssel mentő szállította a kórházba. Szerencsére kétpetéjű ikerterhesség állt fenn. Ez azt jelenti, hogy külön burok és lepény teszi lehetővé a magzatok elkülönült keringését. Praxisomban előfordult kétpetéjű ikerterhességnél spontán szülés vagy vetélés után sikerült megtartani a második magzatot – kezdte a történetet dr. Bardóczy Zsolt főorvos, aki hozzátette ebben az esetben sajnos nem így történt.

– A fertőzés megelőzése érdekében haladéktalanul műteni kellett. Az édesanyát őszintén tájékoztattuk minden lehetőségről és kockázatról. Az ő bátor döntése után kezdtük meg a műtétet. Elsődleges célunk mindenképpen az volt, hogy az anyai életet mentsük. Az, hogy a terhesség második babáját sikerült megtartani, azt köszönhetem kiváló kollégáimnak is – árulta el az osztályvezető, aki hozzátette, hogy a műtétet követő 72 óra kritikus állapotnak minősült.

– Az édesanyát még néhány napig altatásban tartottuk, hogy a vetélés utáni gyászreakció, az érzelmi instabilitás ne veszélyeztesse a második baba életben maradását. Két hétig még a kórházban maradt, majd szoros megfigyelés mellett otthonába bocsátottuk. De a terhesambulancián továbbra is rendszeresen ellenőriztük a kismamát – folytatta a szülészorvos. Henriettának azonban hamarosan újra be kellett feküdnie a kórházba.

– Próbáltuk késleltetni a szülést, eközben a baba tüdőérlelőt kapott, hogy megszületése után segítsük légzését. A szülésnél elmondhatjuk, hogy újból mellénk állt a szerencse: a kislány burokban érkezett. A babák, különösen a korababák szempontjából ez nagyon előnyös, mert a burok védelmet nyújt számukra. Nem véletlenül a közhiedelem nagyon pozitív képeket köt a jelenséghez, aki burokban született az szerencsés, élete puha és kipárnázott lesz – tette hozzá dr. Bardóczy Zsolt.

A főorvos elmondta még azt is, hogy a műtét nehézségét az is jelzi, hogy március 13-án, a Magyar Nőgyógyász Társaság Észak-nyugat Dunántúli kongresszusán is bemutatják az esetet.

Az édesanya, Szilágyi-Bogár Henrietta elárulta, hogy a méhét is elveszthette volna.

– Amikor betoltak a műtőbe elmondták, hogy elsősorban az én életem az első, ha velem minden oké, akkor megpróbálják megmenteni a babát. A műtét során nagyon sok vért vesztettem, kétséges volt, hogy egyáltalán meg tudják-e menteni a babát és a méhemet. Amikor felébredtem, az első kérdésem az volt, hogy van-e baba – emlékszik vissza a fiatal anyuka, aki elárulta, hogy akár még kistestvére is lehet Borbálának.

– A főorvos úgy köszönt el, hogy a következő babánál találkozunk. Egyelőre még nem tudjuk, újra belevágunk-e. Mostani fejemmel azt mondom, hogy nem tudnám még egyszer ezt végigcsinálni. Persze lehet, hogy a következő terhességnél semmi probléma nem lenne, de most úgy érzem, nem kockáztatnám be. De lehet, hogy évek múlva kicsit halványul az élmény, és lesz Borinak kistestvére – árulta el Henrietta.