Az Árpád Gimnázium magyartanára élményként adja át a tudást diákjainak

Harmadik helyezést ért el Kántor Péter, a Tatabányai Árpád Gimnázium magyartanára a Barankovics István Alapítvány pályázatán.

Ötödik alkalommal hirdették meg 2019-ben az Így tanítom elnevezésű pályázatot, amely Kántor Péter figyelmét is felkeltette. A projekt célja, hogy a résztvevő tanárok olyan kreatív módszertani megoldásokkal álljanak elő – bármely tárgyhoz kötődően – amely segíti a fiatalokat a társadalmi szerepekre való felkészülésben.

– Fontosnak tartom, hogy a diákok ne csak az egyébként lényeges lexikális tudással rendelkezzenek – mondta Kántor Péter. – Kiemelt szerepe kell legyen az érzékenyítésnek, az aktív állampolgárságra, demokráciára nevelésnek is.

A diákokkal egy játékos kvízzel indították az órát

Azért is találta szimpatikusnak a pályázati lehetőséget, mert több olyan órát is tart, amely megfelel ennek követelményeinek. Az egyik ilyen óráját dolgozta ki és adta be az alapítványnak. Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verséhez kapcsolódik pályázata. A tanórán a diákokkal egy játékos kvízzel indították az órát, amely az Illyés korabeli történelmet tekinti át. A vers szövegéből több művészeti ágat is levezettek. Elemeztek filmrészletet, a korszak jellegzetes dalait, az ide kötődő vicceket. Kisebb drámajátékot is becsempésztek az órába.

– Ha izgalmasan, a megszokottól eltérően közelítünk meg egy témát, arra egy intelligens fiatal felnőtt mindig nyitott – vélte a pedagógus. – A tanterv feszített, nem minden órán van idő erre, de néha lehet oldani a lexikális információtömeget.

Arról is kérdeztük, a fiatalokat mivel lehet „megfogni” a magyarórán. Úgy fogalmazott, ha praktikus szempontból nézzük, kötelező érettségi tárgyról beszélünk, amit muszáj megtanulni. Emellett azonban az élményközpontúságnak is kulcsfogalommá kellene válnia. Sokat segíthet az is, ha az irodalmi műveket a fiatalok a saját élethelyzeteikhez tudják kötni. Érdemes a mai korba átültetni a szituációkat, aktualizálni, hogy ne érezzék az irodalmat egy „fekete-fehér, poros valaminek”. Az olvasást is egyfajta szerepjátéknak tekinti, hiszen minél több könyvet bújunk, annál több életet élhetünk.

Pedagógusként a folyamatos megújulásra törekvés jellemzi. Kántor Péter mindig elvárja magától azt is, hogy ne legyen monoton. Úgy tartja, a diákok akkor érzik magukat jól egy órán, ha a tanár is jól érzi magát a tudás átadása közben.

A magyartanár lapunknak elmondta azt is: bár a napi munka mellett egy pályázat elkészítése nem egyszerű, ha számára érdekes módszertani kihívást lát, szívesen pályázna újra.

Azoknak ajánlja, akik szeretik a kihívásokat

A pedagóguspályát élhető életet nyújtó szakmának gondolja. Azoknak a fiataloknak ajánlja, akik szeretik a kihívásokat, érzik magukban a kreativitást, hivatástudatot, szeretnének kiállni akár több száz gyerek elé és közvetíteni feléjük valamit. Bár csak anyagi értelemben nézve többeket elriaszthat a tanári hivatás, Kántor Péter szerint tartalmas, értékes munka, amelyet minden nap fiatalok között, kreatív kollégákkal tölthet.