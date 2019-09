Az apa L. L. Junior gyászában osztoztak a romák a tatabányai virrasztáson

Az ismert zenész, L. L. Junior tragikus balesetben elhunyt kisfia, Dávidka lelki üdvéért tartottak virrasztást a temetés előestéjén Tatabányán Kola Gábor és Domokos Sándor Gábor szervezésében.

Domokos Sándor Gábor négygyermekes apaként is átérezte L. L. Junior gyászát, és el sem tudja képzelni, hogyan lehet ezt feldolgozni. A tatabányai virrasztást, bár ismeri a családot, nem a sztár(ság), hanem a tragédia, a hároméves Dávidka halála miatt tartotta fontosnak. Mint elárulta, voltak, akik a délutános műszak után, 11 óra körül érkeztek a főtérre, hogy egy-egy szál virággal, mécsesekkel emlékezzenek, imádkozzanak az autóbalesetben elhunyt kisfiú lelki üdvéért.

– Jó érzés volt látni, mennyien eljöttek. Talán ezzel elindul valami a közösségben, ugyanis minden kisgyermek megérdemli a tisztességes búcsút – tette hozzá.

– Van egy cigány közmondás: inkább sírjon a gyerek többször, mint a szülő egyszer – utalt arra, hogy annál nagyobb tragédia nincs, mint hogy egy szülő a saját gyermekét temesse el. Azzal, hogy fehér hintóval, fehérbe öltözött gyásznéppel, nyilvánosan vettek végső búcsút a kisfiútól, Sándor Gábor szerint egyrészt Dávidka galamblelkét, ártatlanságát szim­bolizálták, másrészt az énekes életét eddig is nyomon követték a rajongók a médiában, és így még a legszomorúbb pillanataiban sem tud elzárkózni az érdeklődés elől.

L. L. Junior tragikus balesetben elhunyt kisfiáért, Dávidkáért virrasztanak Tatabányán.További részletek cikkünkben: https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/l-l-junior-kisfiaert-virrasztottak-tatabanyan-1754626/ Közzétette: Kemma.hu – 2019. szeptember 5., csütörtök

Ezt az érdeklődést, szeretetet mutatta meg a tatabányai virrasztás is, ahol Kola Gábor, a másik szervező és Danó Ibolya, korábbi oroszlányi roma önkormányzat-vezető is kiemelte: a gyászoló családapát látják Juniorban, nem a sztárt.

Kola Gábor arról is beszélt, hogy a hatóságok végig partnerként álltak a virrasztás mellett, amelyet ezúton is köszön. Mint mondta, a virrasztás hagyományát őseiktől örökölték, ilyenkor sem nézeteltérés, sem semmi más nem számít, csak az együttérzés és az összefogás. Mint megtudtuk, kanadaiak is voltak a virrasztók között.

– Példakép lehet Tatabánya, amiért és ahogyan a tettek mezejére lépett – tette hozzá Gábor, aki családi nyaralását szakította félbe, hogy segítsen megszervezni a virrasztást, és aki azokat a fehér virágokat, amelyek a 3 éves kisfiú fényképe előtt összegyűltek, pénteken elvitte Dávidka temetésére is.