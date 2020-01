Az Andok legmagasabb csúcsát hódította meg a dorogi hegymászó

A dorogi hegymászó, Karcz Tibor egy nemzetközi expedíció tagjaként hódította meg az amerikai kontinens legmagasabb, közel 7 kilométer magas csúcsát.

Karcz Tibor dorogi hegymászó újabb csúcsot hódított meg, számolt be róla a városi önkormányzat a Facebook oldalán. Tibor öt fős nemzetközi expedícióval indult az Andok csúcsának meghódítására. A csapatból két embernek, köztük Karcz Tibornak sikerült január 13-án feljutnia az amerikai kontinens legmagasabb, 6962 méteres csúcsára.

Az Andok legmagasabb pontja az Aconcagua, amelyen a dorogi zászló is lenghetett Karcz Tibornak köszönhetően. A dorogi hegymászó korábban is teljesített már egy 7 ezer méter feletti csúcsot. Tibor 2018. augusztus 14-én meghódította a Lenin-csúcsot (7134 méter) Kirgizisztánban. Az embert próbáló teljesítményre akkor és most is hónapokig készült terepfutással és erő-állóképesség edzésekkel.