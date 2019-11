Az amerikai életérzést idézi a chrysleresek oroszlányi találkozója (fotók)

A hétvégi találkozóra az ország több pontjáról is érkeztek a Chryslerek szerelmesei, akik az oroszlányi V8 Vendéglőben gyűltek össze.

Tucatnyi amerikai szépség parkol a V8 Vendéglő előtt, a Chrysler-találkozón. A sofőrök kilométereket és pénztárcát nem kímélve érkeznek az ország számos pontjáról azért, hogy találkozzanak és beszélgessenek egymással közös szerelmükről, az amerikai érzésről.

Elsőként Szabolcsba botlunk, aki fél évvel ezelőtt vásárolta grandiózus járgányát. – Hemi motoros, 350 lóerős V8-as benzines változat – fűzi hozzá a budapesti fiatal, az országban harmadik tulajdonosként. „Az amerikai csodák szerelmese vagyok” – vallja, miként azt is, hogy csak az érezheti át a varázst, aki egyszer ült már ilyen autóban.

Pont így van a feelinggel a Nyári család is. Székesfehérvárról érkeztek, két illetve három kisgyermekkel. A feleség, Lujza büszkén meséli: – Hathetes a Chrysler és a bébi is, mert egy napon két csoda is megtörtént velünk – mondja, majd sorolja az autó főbb előnyeit, női szemmel. – Ez a monstre jármű úgy száll az utakon, akár a sas – mondja.

Zachár Balázs törzsvendég. A budapesti fiatal már a legközelebbi dátum felől érdeklődik. Minka Attila ötletgazda többször szervezett találkozót, igazi Amerika-rajongó. A vendéglő díszlete is eredeti. Legyen az egy amerikai autó eleje, alkatrész, dísztárcsa, felni, embléma, rendszám, kép. Annak, akinek vér helyett benzin csörgedezik az ereiben, több specialitással készülnek. A boxok valódi Cadillac-, Chrysler-, Lincoln-ülések, így a vendég úgy érezheti magát, akár egy amerikai autóban csak kormány és pedálok nélkül.