Az allergiások bánatára nemcsak a hó szállingózik

Az Országos Közegészségügyi Intézet jelentése szerint a télies idő ellenére a kora tavasszal virágzó fák már megkezdték a támadást,

Bár a megye jelentős részén még hófoltok tarkítják a tájat, az évszak lassan mégis tavaszra vált. Ezt bizonyítja az egyre fokozódó pollenkoncentráció is, ami kevéssé jó hír az allergiások számára.

Az Országos Közegészségügyi Intézet Levegőhigiénés és Aerobiológiai Osztályának szakemberei a kora tavasszal virágzó fák nagymennyiségű pollenszórására figyelmeztetik a szénanáthásokat.

A megyeszékhelyen az elmúlt héten a legmagasabb koncentrációban az éger pollenjei szálltak, de a ciprus- és tiszafélék és a mogyoró virágpora is nagymennyiségben volt jelen. Ezek mellett kisebb mértékben már a nyár-, a kőris és a szilfa pollenjei is megtalálhatók a levegőben, így az ezekre érzékenyek is készülhetnek a zavaró tünetek megjelenésére.