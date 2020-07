Az államtitkár szerint Tata az ország egyik legélhetőbb kisvárosa

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nem csupán a várost, de az azt Tatabányával összekötő kerékpárutat is méltatta.

A közelmúltban Tatán járt Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Mint Facebook-oldalán fogalmazott, itt a természet-, kultúra, és sportkedvelők is találhatnak emlékezetes helyeket és időtálló értékeket. Méltatta a polgármester Michl József és csapata munkáját, majd kiemelte: „Tata Magyarország egyik legélhetőbb kisvárosa. Mondanám, hogy ideális célpont egy hosszú hétvégére, de igazából jóval több annál.”

A hétvégén Tatán jártunk. Olyan város, ahol a természet- kultúra, és sportkedvelők is találhatnak emlékezetes helyeket… Közzétette: Dömötör Csaba – 2020. június 28., vasárnap

Beszámolója mellett fotókat is mutatott a város különböző pontjairól. A Fényes tanösvény mellett a megújuló Esterházy-kastélyt, valamint a közelmúltban az év kerékpárútjának választott Által-ér völgyi bringautat is megmutatta. Utóbbi kapcsán videós beszámolót is készített, külön kitérve a szőlősi előemberre, Samura, valamint azt, hogy milyen sok kerékpárutat építenek jelen időszakban hazánkban. Videóját, összegezve a bringautak előnyeit, így zárta: „még vagy száz ilyen kerékpárutat Magyarországra!”