Az akusztikus dorogi duó Avicii és Madonna dalait is feldolgozza

Madonna-, Sia-, sőt még Avicii-dalok is szerepelnek a Dorszen Akusztik zenekar repertoárjában, melyekkel igyekeznek lerombolni az akusztikus műfajról kialakult képet. A duó tavalyhoz hasonlóan idén is mozgalmas, sikeres koncertekkel és szép emlékekkel teli évre számít.

2018 tavaszán két ígéretes zenész életét keresztezte a sors. A dorogi kötődésű Dér Norbert egy olyan akusztikus zenekart szeretett volna alapítani, mely nem kizárólag gitárra írt szerzeményeket, hanem elektronikus dalok, valamint kortárs könnyűzenei előadók slágereit is műsorra tűzi. A produkcióhoz mindenképpen szüksége volt egy lelkes, jó hangú társra, akivel közösen megvalósíthatta az elképzeléseit. Megkereste Vereckei Attila zenészt, pedagógust, aki rögtön ajánlott is neki valakit.

– Fel is kerestem Páva Annát, felvázoltam neki, hogy mire gondolok. Ki is próbáltunk három dalt, majd úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a közös munkát, hisz láttunk benne lehetőséget – mondta.

Páva Anna felidézte: tavaly nyáron egy budapesti kávézóban léptek fel először, majd egy pilisszentiváni rendezvényen is megfordultak. A július, augusztus és szeptember mozgalmasan telt, gyakorlatilag minden hétvégére jutott egy-egy koncert. Eljutottak Dorogra, Esztergomba és Pi­lismarótra is.

– Már túl vagyunk az első táncos bulinkon, melyen a közönség birtokba vette a táncparkettet. Szépen fejlődünk, haladunk előre. Egyszerűen imádunk zenélni mindketten – mondta az énekes.

Ezután bizonyos időközönként találkoztak és gyakoroltak, a 2018-as évet gyakorlatilag az összecsiszolódásnak és a zenei gyűjtemény bővítésének szentelték. Mint megtudtuk, az első pillanattól kezdve készülnek a fellépésekre, a próbákon pedig arra is sok időt fordítanak, hogy vajon hogyan lehetne különböző hangszerekkel eljátszani a kortárs dalokat. A kísérletezésnek pedig meg is lett az eredménye.

– A tökéletes hangzás és a változatosság érdekében egy ukulele, sőt még egy buzuki is birtokunkba került. Repertoárunkban countryslágerek is szerepelnek, ezért beszereztünk egy mandolint és már dalaink is vannak hozzá, melyeket február 15-én a pilisszent­iváni Gyémánt Étteremben is játszani fogunk – tette hozzá.

A duó mindkét tagja rendelkezik zenei múlttal. Dér Norbert gyermekkorában basszusgitározni tanult, míg Páva Anna zongorázni és énekelni is járt. Emellett több bandában is megfordultak, mielőtt közös együttest alapítottak. – Mindent meg tudunk beszélni egymással. Ha van egy olyan dal, mely valamelyikünknek nem tetszik, akkor egyszerűen félretesszük és nem játsszuk. Nincs ebből sértődés – jegyezte meg Dér Norbert.

A tagok elárulták azt is, hogy sokan érdeklődnek a banda neve iránt. A Dorszen, a lakóhelyük két településéből, vagyis Dorogból és Pilisszentivánból áll össze. A rajongóik a névválasztást is ötletesnek találják, emellett nem győzik dicsérni őket, a sok gyakorlás eredményét pedig senki sem vitatja. Páva Anna elmondta, hogy az utolsó fellépéseiken sokan biztatták őket és a közönségen kívül ők maguk is jól érezték magukat. Örömmel tölti el, hogy a hallgatóság is dalra fakadt, gyakorlatilag velük együtt énekelték a szövegeket. Bíznak benne, hogy az idei esztendő még nagyobb sikereket tartogat magában és ha a tendencia tovább folytatódik, akkor a környéken még ismertebbé válhatnak.