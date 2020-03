Az Agostyáni Arborétumba nem, és erdőbe is csak feltételekkel mehetünk a járvány idején

A koronavírus-járvány miatt hozott intézkedések jelentős változásokat hoztak a Vértesi Erdő Zrt. napi működésében. Ha csökkentett üzemmódban is, de folytatja tevékenységét a társaság.

A részletekről Mezei János, a Vértesi Erdő Zrt. kommunikációs vezetője adott tájékoztatást a vállalat honlapján.

– Azonnali változásokat is hozott a kialakult helyzet a Vértesi Erdő Zrt. működésében – kezdte. – A járvány elleni védekezés keretében, a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzeti rendelkezéseknek megfelelően az állami erdőgazdaságok, így társaságunk is szünetelteti közjóléti intézményeinek működését. Határozatlan időre bezártuk a csákberényi Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumot, a pusztavámi Vajda János Erdészeti Erdei Iskolát, az Agostyáni Arborétumot, a pusztavámi Malomerdő Panziót, a tatabányai Erdei Delikátesz boltot, valamint az összes vadászházunkat. Töröltük az összes zártkörű és nyilvános rendezvényünket is.

A kommunikációs vezető megerősítette, hogy az erdő látogatása – amíg a kormány ettől eltérően nem rendelkezik – továbbra is lehetséges. A parkerdők, nyitott arborétumok, tanösvények, turistautak (újra)felfedezésére tehát megvan a lehetőség. Ugyanakkor arra figyelmeztetett a szakember, hogy kerüljük a csoportosulást, és fokozottan figyeljünk a járványügyi intézkedések betartására.

A március 28-án életbe léptetett kormányrendelet értelmében kijárási korlátozás van érvényben az ország egész területén a járvány megfékezése érdekében. A rendelet értelmében mindenki köteles a szociális érintkezést, a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet csak a rendelet által meghatározott, indokolt eseteben lehet elhagyni. Ilyen eset az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, de másoktól legalább 1,5 méter távolságot tartva.

Van-ahol látogatási tilalom érványes

A hatályos jogszabályok értelmében az erdőterületet gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral és lóval bárki látogathatja. Az erdőjárók kényelme érdekében a Vértesi Erdő Zrt. időben figyelmezteti a látogatókat az egyes területek lezárásáról.

Március 25-31-e között a Várgesztesi Parkerdő, míg március 30-a és április 26-a között Vértessomló térségében levő erdő nem látogatható erdőgazdálkodási tevékenység miatt.

– A bezárások érintik-e az ügyfélfogadási rendet is: mind a Vértesi Erdő Zrt. központjában, mind a Gerecsei, a Síkvidéki, a Dél-Vértesi és az Észak-Vértesi Erdészeti Igazgatóságnál szünetel a személyes ügyfélfogadás – sorolja Mezei János. – A pénztárak zárva tartanak. A kapcsolatfelvétel és ügyintézés csak e-mailen és telefonon, valamint az igazgatóságok közvetlen elérhetőségein keresztül történik.

A kereskedelmi üzletágban is vannak fontos változások. Mindenekelőtt hangsúlyozom, hogy továbbra is zavartalan a Tatabánya Erőmű ellátása. Stratégiai partnerként a vállalt feladataink ellátásához rendelkezünk tartalék tárolótérrel a fűtőerőműhöz közeli depón, ahol jelenleg is megfelelő mennyiségű, és ami szintén fontos, prémium minőségű tüzelőanyag van.

Megtudtuk, hogy biztosított a lakosság ellátása is tűzifával. A Vértesi Erdő Erdészeti Igazgatóságai az időszaknak megfelelő mennyiségű készlettel rendelkeznek. Elsődleges céljuk a lakossági igények folyamatos, zökkenőmentes kielégítése. A készpénzforgalom ugyanakkor jelentős járványügyi kockázatot jelent. Csökkentése érdekében a megvásárolni kívánt szállítmányok ellenértéke a korlátozás időszakában kizárólag előre fizetéssel, a Vértesi Erdő Zrt. bankszámlájára történő utalással egyenlíthető ki.