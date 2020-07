Avalon: a beruházó Budapesten jelentette be Tatát érintő új terveit

Egy budapesti sajtóreggelin jelentette be az Avalon Center Kft., hogy mindenképpen épít szállodát Tatán, az Öreg-tó partján, csak legfeljebb kisebbet a tervezettnél. A bejelentés azonban nem avatott osztatlan sikert.

„Nem ment át” – mondta az Öreg-tó partjára tervezett szálloda korábbi tervére Tóth Róbert, az Avalon Center Kft. ügyvezetője a sajtóreggelin. Ezért az építtető egy újabb koncepcióval állt elő: az új épület 5 ezer négyzetméterrel kisebb lesz, és kívülről zöld borítást kap. Továbbá a hotel átlagosan 7,5 méter magas lesz, és a legmagasabb pontját 18,5 méterre tervezik. Az új tervet heteken belül bemutatják.

A sajtóreggelin a szálloda megközelítésének kérdése is felmerült. Az ügyvezető újból hangsúlyozta, hogy a szálloda megépítéséhez egyetlen fát sem fognak kivágni, a területet pedig a város felől lehet majd megközelíteni. Hozzátette, hogy tudomása szerint a volt lóistálló helyén, ahol a munkát tervezik, nincsenek források, barlangok, így ezek nem akadályozhatják a mélygarázs megépítését.

Tóth Róbert az új tervekkel kapcsolatban a Kemma.hu-nak elmondta, hogy nem szeretnének abba a hibába esni, hogy megint egy nem teljesen kész koncepciótervet mutatnak be. Szeretnék a további felesleges és légből kapott állításokon alapuló vitákat elkerülni. Mindenkit arra kérnek, hogy ne kezdjenek el találgatni, várják meg türelemmel míg a harmadik, immáron a konzultációkon hallott érveket is figyelembe vevő, legújabb koncepció­tervük kidolgozása a végéhez ér és be tudják mutatni.

A sajtóreggelin elhangzottak a tatai lakossági fórumon is szóba kerültek. Kedden, dr. Varga András, a 8. kerület képviselője két helyszínen – Újhegyen, majd Agostyánban – várta a tataiak kérdéseit a tervezett beruházással kapcsolatosan. Jelen volt Michl József, Tata polgármestere, illetve Tóth Róbert, a beruházó cég ügyvezetője. Ők is szívesen válaszoltak a feltett kérdésekre.

Szeidemann Ákos, a Stop Avalon civil csoport egyik alapítója kért szót még a képviselő távozása előtt. Elmondta, hogy aznap reggel az Avalon tartott egy sajtótájékoztatót a fővárosban. Ott jelentették be, hogy mindenképpen fognak szállodát építeni Tatán, az Öreg-tó partján, csak kisebbet. Megkérdezte dr. Varga Andrást, hogy tudott-e erről az eseményről, illetve tudja-e mik hangzottak el ott. A képviselő elárulta, hogy nem tudott a sajtóreggeliről, így véleményt sem tud róla mondani.

Ezután a Stop Avalon csoport jelenlévő tagjai elhagyták a fórumot. Később Szalay Ildikó, a civil csoport egyik alapítója a 24 Óra kérdésére elmondta: nem értik, a beruházó milyen alapon tette ezt a bejelentést hatástanulmányok nélkül és a jelen besorolás alapján. Ugyanis hiába 40 százalékos a beépíthetőség, oda álláspontjuk szerint a szabályozás alapján „építményt elhelyezni idegenforgalmi, lovas- és egyéb sport, kulturális és más rendezvény céljára lehet.” Kiemelte, hogy ezzel ért egyet a jogász és nyelvész dr. Frivaldszky Gáspár, Tata volt aljegyzője is, aki szerint a területre vonatkozó Kid-3-besorolás egyértelműen kimondja, hogy a területre nem építhető szálloda. Se nagyobb, se kisebb.

Az említett Kid-3-besorolásról megkérdeztük a beruházást tervező cég véleményét is. „Egyértelmű, hogy egy ilyen volumenű beruházás előtt mindenképp tisztázzuk a területre vonatkozó beépítési lehetőségeket, a jogalkotó szándékát a besorolás kialakításakor. Ez jelen esetben sem történt másképp, egyeztetve a jogalkotóval a szabályozási tervben leírt mondattal a szándékuk az volt, hogy a területre szálloda beruházás építhető.”

Azt is megerősítették, hogy amennyiben a jelenleg folyó, a városvezetés által előírt vizsgálatok eredménye nem teszi lehetővé a szabályozási terv módosítását, akkor a jelenleg érvényben lévő beépítési lehetőséget fogják kihasználni.

A kedd óta tartott lakossági fórumokon azóta is többször felmerült a helyi építési szabályozás kérdésre. Rigó Balázs alpolgármester magyarázata szerint a vitatott pont nem kizárólagosságot jelent, csupán azt, hogy a felsorolt rendezvényekhez szükséges építményeket is el lehet ott helyezni. A mostani sorozatban az utolsó lakossági fórumot július 27-én, a Magyary Zoltán művelődési házban tartják, 17 órától.