Autóval vitték Párizsba a Szöllősi-borokat

A szőlőültetvényeken is zajlik a munka, de a kora tavasz a gazdák életében, a bormustrák és versenyek idejét is jelenti. Így van ez a Szöllősi-birtokon is.

A Szöllősi Pincészet idén 6 borral a párizsi nagy nemzetközi borversenyre is benevezett. Mivel minden egyes fajtából hat-hat palackot kell eljuttatnia a borászoknak a bírálókhoz a francia fővárosba, így ez a csomag értékes és súlyos rakomány. Horvát Zoltán találékonyságán sok múlott: megállapította, hogy valamivel több mint 24 órája van arra, hogy eljusson Párizsba. Zoltán autóba pattant, és kivitte a bormintákat épségben, „egészségben". A szállítás rendben volt, majd egy hete derült ki, hogy nemzetközi összevetésben is megállták a helyüket a Szöllősi-féle borok. Három ezüstérmet szereztek a Vinales 2018 versenyen: az Irsai Olivér, a pinot noir rozé, valamint a sauvignon blanc érdemelt ki elismerést. Az idén eddig egyébként még három nagy borversenyen ismerték el a Szöllősi Pincészet borait. Az almásfüzitői nyílt nemzetközi borversenyen a pinot noir rozéjuk, amelyet Almásfüzitő rozé borának is megválasztottak, aranyérmes lett a 2017-es sauvignon blanc-nal és Irsai Olivérrel egyetemben. A Szöllősi olaszrizling és a pinot gris ezüstöt kapott. A berlini Mundus Vini Spring Taste 2018-on a sauvignon blanc és a Müller-thurgau ezüstmedált érdemelt ki. A siófoki Syngenta országos termelő borversenyen az Irsai Oliver, a barrique chardonnay és a pinot noire rozé aranyérmet nyert, míg a sauvignon blanc, az olaszrizling, a kékfrankos-pinot noir rozé és a Magnus cuveé ezüstéremig jutott. De a közelmúltban lezajlott tatai Tavaszi kvaterkán is igen népszerűnek bizonyultak a Pincészet borai. Öt mintát vittek kóstolgatni az eseményre, és a leghamarabb a Szöllősi borok fogytak el. Mindemellett pedig ott vannak még a munkák a szőlőkben, amiket nem lehet elhanyagolni. Igazodva az időjáráshoz, már januárban megkezdték metszeni a szőlőt, és például a Szöllősi Pincészet ültetvényei már februárban végeztek is ezzel a feladattal. Szöllősi Ágnessel, a pincészet vezetőjével (borítóképünkön) a szőlőskertek állapotáról, az aktuális feladatokról, illetve az ez idő tájt egymást érő bemutatókról, bormustrák eredményeiről beszélgettünk. – Mivel csaknem negyven hektárnyi ültetvényen gazdálkodunk, így jó érzés, hogy már a metszéssel végeztünk – emelte ki Ágnes asszony. – Ez azért fontos számunkra, de szerintem valamennyi borosgazda számára is, mert egyre nehezebb szakképzet munkaerőt találni ehhez az ültetvényhez, a végső termés szempontjából lényeges feladathoz. A cégvezető azt is hangsúlyozta, hogy a fagyokat a neszmélyi dombokon túlélte a szőlő. Ennek az lehet az egyik magyarázata a szakemberek szerint, hogy nem hirtelen hűlt le a levegő, így ehhez a hideghez még alkalmazkodni tudott a kultúra.

– Jelenleg is dolgos emberektől hangosak az ültetvényeink – fogalmazott beszélgetőpartnerünk. – Most az úgynevezett zöld munkák ideje jött el. Azaz zajlik a törzstisztítás, a törzskötözés és szálvesszőkötés, illetve a támrendszer karbantartása. Egyébként a fiatal ültetvényeken még metszhetnek is. A Szöllősi család a kertészeti géppályázatokon is sikerrel szerepelt. Mintegy húszmillió forintos támogatást nyertek, amelyből traktort, szőlőszállító pótkocsit, permetezőt vesznek. Ezen eszközök mellett már megrendelték a talajműveléshez használatos szerkezeteket is. Azaz, hamarosan könnyebb lesz a 40 hektárnyi terület művelése, ápolása. A berendezések beszerzésére mintegy 45 milliót fordítanak, fordítottak. – Ezen teendők elvégzésével azonban korántsem fejeződik be egy borász ténykedése – összegzett Szöllősi Ágnes. – A szakszerű termelés mellett a borászkodáshoz sokféle egyéb „tehetség” is szükséges. Szót kell érteni ugyanúgy a dolgozókkal, mint értékesítéskor a kereskedővel vagy borbemutatóknál a leendő vásárlóval. Ez ma már – az elengedhetetlen – PR- és marketing tevékenység miatt meglehetősen összetett tevékenység…