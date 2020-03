Autósok gyűjtöttek a súlyos beteg Bálintnak

BMW-k, Audik és oldtimer Mercedes is sorakozott az esztergomi bevásárlóközpont parkolójában. abból a célból, hogy egy nagybeteg fiúnak segítsenek.

Második alkalommal rendezték meg a K-emat jótékonysági autós találkozót, melynek résztvevői negyvenezer forintot és rengeteg tartós élelmiszert gyűjtöttek össze Bálintnak, egy súlyos betegségben szenvedő máriahalmi kisfiúnak. Felbőgő motorok, csikorgó gumik hangjára lettünk figyelmesek, amint egyre inkább közeledtünk a jótékonysági autóstalálkozó helyszínére. Több százan jöttek össze az esztergomi bevásárlóközpont parkolójában, ahol egymás autóinak megtekintésén túl az önzetlen segítségnyújtás is nagy szerepet játszott.

A parkolót járva igazi különlegességekre is ráleltünk: a BMW-k, Audik mellett feltűnt néhány Subaru, de sokan csodájára jártak egy oldtimer Mercedesnek is. A sofőrök és az érdeklődők igyekeztek lehetőségeikhez mérten támogatni a családot, hiszen tudják, hogy a 14 éves fiúnak kezelésekre kell járnia és az útiköltség jelentős terhet ró a családra.

A parkolóban Török Mercédesz főszervezővel is beszélgettünk, aki elmondta: másfél évvel ezelőtt barátaival hoztak létre egy csoportot, melynek azóta már több mint kétezer tagja van. Később elindult a K-emat, vagyis a Komárom–Esztergom Márkafüggetlen Autós Találkozó nevű oldal is, tavaly pedig már több összejövetelt is megszerveztek.

Mint megtudtuk, a segítségnyújtás nem áll távol a társaságtól: elsőként a Szurkolók az állatokért nevű csoportnak gyűjtöttek. Török Mercédesz azt is elmondta, hogy amint meghallotta Bálint történetét, fel is vette a kapcsolatot a családdal, majd meg is hirdette a januári, illetve a mostani jótékonysági találkozót. A rendezvény helyszínén továbbá egy 4 éves tatai gyermek, a Kardio-facio-kután (CFC) szindrómában szenvedő Saci számára csomagtartónyi kupakot gyűjtöttek össze, ezzel is hozzájárulva életminőségének javulásához.