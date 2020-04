Augusztus végén rendezhetik meg Tatán a júniusi Víz-Zene-Virág Fesztivált

A legnagyobb közösségi portálon a fesztivál szervezői arról adtak tájékoztatást, hogy a 27. Víz-Zene-Virág Fesztivált augusztus 28-30. között rendezhetik meg.

Az egyre melegedő idő és a napokban tapasztalt verőfényes napsütés sokunkban előidézi a nyarat és annak emlékeit. Bár egyre jobban közeleg a legmelegebb évszak, sajnos a jelenlegi járványügyi helyzet most másfajta felkészülést követel meg. Hamarosan kezdetét veszi a fesztiválszezon is, azonban most ezen a területen óriási a bizonytalanság, hiszen pontosan nem lehet megmondani, hogy az elkövetkezendő időszakban a koronavírus növekvő vagy csökkenő mértéket fog ölteni. Természetesen ez rajtunk is múlik, hogy mennyire tartjuk be és vesszük komolyan a kormány által kiszabott korlátozó intézkedéseket.

Mindezek tekintetében az idei Víz-Zene-Virág Fesztivál megrendezése is veszélybe került. Erről a szervezők a Facebookon számoltak be. Mint posztjukban írják, Tatán 26 éven keresztül megrendezésre kerülő Víz-Zene-Virág Fesztivál idei megvalósítása a rendkívüli helyzetre való tekintettel kétségessé vált. A szervezők arról adtak tájékoztatást, hogy az idei fesztivál megrendezésére az augusztus 28-30. dátumot tűzték ki.

Kérik, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, ügyeljenek a fertőtlenítésre és a tisztaságra. Bíznak benne, hogy augusztus végén újra, 27. alkalommal is örömet csalhatnak a tataiak arcára.