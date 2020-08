Augusztus 20-án költözik az esztergomi autóbuszállomás: itt az új menetrend

A Volánbusz emellett tájékoztatást adott ki az augusztus 20-án életbelépő menetrendi változásokkal kapcsolatban is.

Ahogy arról Hernádi Ádám a Kemma.hu-nak adott interjújában is beszélt, augusztus második felében költözik át új helyére az esztergomi autóbuszállomás. A buszpályaudvar több évtizede a belvároshoz közel, a Simor János utcában van. Az új állomást pedig a vasútállomás mellett alakították ki.

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint augusztus 20-ától helyezik üzembe az új buszállomást, így egy új, közös vasúti-autóbuszos átszállóhely létesül. A régi, Simor János utcai autóbusz-állomás megszűnik.

Annak érdekében, hogy az utazók a nap jelentős részében továbbra is közvetlenül érhessék el a frekventált belvárosi területeket, illetve az oktatási intézményekhez is közvetlen kapcsolatokat biztosíthassanak, a helyközi járatok jelentős része Esztergom központját érintve közlekedik, elkerülve az autóbuszos alágazaton belüli kényszerű átszállások jelentős részét.

Díjszabási információk:

A bármely Annavölgy, Tokod, Ebszőnybánya, Sárisáp, Csolnok, Dág, Máriahalom, Úny, Tinnye települések és Piliscsaba között kiadott autóbusz-bérletet a Pilisvörösvárról induló vagy oda érkező 798, 799, 8494, 8516, 8520-as viszonylatú járaton elfogadják Pilisvörösvár és Piliscsaba között is.

A Piliscsév megállóhelytől, illetve megállóhelyig megváltott vasúti bérleteket elfogadják Leányvár vasútállomás és Piliscsév bármely megállója között az autóbuszokon.

Bármely Esztergom Arany János utcáig/tól vagy Esztergom, Kórházig/tól kiadott más környéki települési végpontú autóbuszbérletet elfogadjuk Esztergom belterületén a helyközi buszjáratokon bármely megállók között.

Az autóbuszállomás megnyitása egyébként egybeesik a Volánbusz augusztus 20-án érvénybe lépő menetrend változtatásával is. Többek között a augusztus 20-án a Budapest és Székesfehérvár között közlekedő autóbuszjáratok többsége megszűnik, a vonatokhoz Székesfehérváron az eddigieknél több buszjárat csatlakozik, napközben óránként, csúcsidőben 30 percenként közlekednek autóbuszok a vasútállomás és az autóbusz-állomás között. A két város között továbbra is közlekedő autóbuszjáratokon pedig érvényesek a Budapest-Székesfehérvár viszonylatú vasúti bérletek.

Ezzel együtt változik az esztergomi térség regionális autóbusz-menetrendje is, augusztus 20-tól a vasúti menetrenddel összehangoltan közlekednek a buszok Leányváron, Piliscsabán, Piliscséven, Pilisvörösváron, Solymáron, Esztergom vasútállomáson és részben már Dorogon is. Budapest és Esztergom között a vonatok egész nap 30 percenként közlekednek, csúcsidőszakokban jellemzően kétegységes FLIRT motorvonattal.

Az autóbusz-menetrendben a következő változások lépnek érvénybe augusztus 20-án.

Dorog, Esztergom

A Simor János utcai autóbuszállomás megszűnik, helyette a regionális járatok nagy része a vasútállomástól indul, vagy oda érkezik, ahonnan átszállással lehet bejutni a belvárosba.

Közvetlen járatok indulnak számos környező településről Esztergom belvárosába. Az autóbuszok Dorog, Tát illetve Pilisszentlélek felől, az Arany János utca vagy a Kórház érintésével a Bánomi lakótelepig, a Dobozi utcáig, a Földműves utcáig vagy a Vaskapuhoz közlekednek. Ezen felül bizonyos járatok csak Esztergom vasútállomásig vagy Dorog központjáig közlekednek, ahol más járatokra lehet átszállni.

Hétvégén is közlekedik a Dorog belső területein is közlekedő, elővárosi jellegű (8519-es számú) buszjárat. Változik a 800-815-ös járatok menetrendje is, így elsősorban a munkanap délutáni időszakban a 800-815-ös járatok együttesen biztosítják majd a közvetlen kapcsolatot Budapesttel.

Az Esztergom és Párkány, vasútállomás [Štúrovo, Železničná stanica] között közlekedő 223-as nemzetközi buszjárat Esztergomban is csatlakozik a vasúthoz.

Piliscsév, Leányvár, Kesztölc

Új, egyenletes közlekedést biztosító menetrendek lépnek életbe a térségben, és több járat érinti Leányvár fordulót.

Rendszeres közlekedést indítanak Piliscsév – Leányvár – Kesztölc – Esztergom Bánomi lakótelep útvonalon, ezen felül bizonyos járatok csak Esztergom vasútállomásig vagy Dorog központjáig közlekednek, ahol más járatokra lehet átszállni. Piliscsév irányába munkanapokon délután Leányváron is biztosított az átszállás azon vonatokról, melyek Piliscséven nem állnak meg.

Változik a 800-815-ös járatok menetrendje is, így elsősorban a munkanap délutáni időszakban a 800-815-ös járatok együttesen biztosítják majd a közvetlen kapcsolatot Budapesttel.

Tinnye, Úny, Máriahalom, Dág, Csolnok, Sárisáp, Annavölgy, Ebszőnybánya, Tokod

Új, egyenletes közlekedést biztosító menetrendek lépnek életbe a térségben. Közvetlen járatok indulnak számos környező településről Esztergom belvárosába, a Bánomi lakótelepig illetve a Dobozi utcáig. Ezen felül bizonyos járatok csak Esztergom vasútállomásig vagy Dorog központjáig közlekednek, ahol más járatokra lehet átszállni.

Több körjárat indul Esztergom – Dorog – Csolnok – Dág – Sárisáp – Annavölgy – Tokod – Dorog – Esztergom útvonalon, és több járat érinti Annavölgy, Fő tér megállót is. A körjáratok jellemzően Esztergom, Kórház és a Dobogókői út érintésével közlekednek. A napi néhány budapesti közvetlen buszjárat helyett rendszeres vasúti csatlakozást biztosítanak Piliscsabán illetve Pilisvörösváron a környező településekről (Tinnye, Úny, Máriahalom, Dág, Sárisáp, Csolnok, Annavölgy).

Tát, Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő

Új, egyenletes közlekedést biztosító menetrendek lépnek életbe a térségben. Közvetlen járatok indulnak számos környező településről Esztergom belvárosába, illetve a Bánomi lakótelepig, a Dobozi utcáig vagy a Vaskapuhoz. Ezen felül bizonyos járatok csak Esztergom vasútállomásig vagy Dorog központjáig közlekednek, ahol más járatokra lehet átszállni.

A 11-es főúton Tát irányába közlekedő gyorsjáratok Esztergom, Dobozi utcától indulnak, ezzel is elősegítve az iskolába járást. Expressz járat indul Tatabányáról Esztergomba, mely Nyergesújfalu után csak Esztergomban áll meg.Változik a 815-ös járatok menetrendje is, így a jövőben mindegyik 815-ös Süttőig közlekedik vagy onnan indul.

Nagysáp, Epöl, Bajna

Változik a Tatabánya – (Epöl) – Bajna – Nagysáp – Esztergom vonalon is a menetrend, ahol egyenletesebben és Dorogon munkanapokon a vonatokhoz is gyakrabban csatlakozó járatok indulnak. Új, egyenletes közlekedést biztosító menetrendek lépnek életbe a térségben.

Közvetlen járatok indulnak számos környező településről Esztergom belvárosába, illetve a Dobozi utcáig. Ezen felül bizonyos járatok csak Esztergom vasútállomásig vagy Dorog központjáig közlekednek, ahol más járatokra lehet átszállni.

Pilismaróthoz kapcsolódva kismértékben változik a menetrend, a 880-as járatok is Esztergom vasútállomásig közlekednek. A menetrendváltással összefüggésben Tatabánya, Tata, Oroszlány, Komárom és Zsámbék környékén további kisebb módosítások lépnek életbe.

A részletes menetrendek a Volánbusz honlapján érhetők el.