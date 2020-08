Átment a HVB-szűrőn a tatai szállodaépítést ellenzők két népszavazási kérdése

Az Avalon Center Kft. május végén jelentette be, hogy a tatai Öreg-tó partján szeretné felépíteni ötcsillagos szállodáját. Két tatai civil lakos pár nap múlva egy, a beruházást ellenző tiltakozó csoportot hozott létre a közösségi oldalon. Ők a Stop Avalon civil csoport, aminek mára közel 14 ezer tagja van. Szalay Ildikóval és Szeidemann Ákossal, a Stop Avalon civil csoport alapítóival arról beszélgettünk, hogy mit szeretnének elérni.

– Milyen célból jött létre a Stop Avalon csoport?

Szalay Ildikó: – Két dolgot már az elején fontos leszögezni: egyrészt nekünk nem a beruházóval van a problémánk. Ha szüksége van Tatának egy ötcsillagos szállodára, akkor építsenek egyet. De ne ott! Mi ugyanis az Öreg-tóért vagyunk! Az a történelmi városrész, ami miatt most Tatára látogatnak az emberek ezzel a beruházással meg fog szűnni. Ezért döntöttünk úgy, hogy felszólalunk az Öreg-tó nevében, és a civil erőt magunk köré gyűjtve megóvjuk azt. És ebből jön a második rész. Mi minden politikai párttól függetlenül hoztuk létre ezt a csoportot.

Két népszavazási kérdés átment, a polgármester jelentkezik az egyesületbe Interjúnk még azelőtt készült, hogy a Helyi Választási Bizottság négyből két népszavazási kérdését elfogadta volna a szállodaépítést ellenzőknek. A két elfogadott kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20)) és helyi építési szabályzata (38/2005.(XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”, valamint „Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit.” Michl József polgármester, aki a közelmúltban a témában tartott lakosságifórum-sorozatot is értékelte, most a Facebook-oldalán reagált a HVB döntésére. Mint fogalmazott, köszöni a HVB munkáját, amellyel „újfent bizonyította, hogy tevékenysége – a korábban hangoztatott politikai alapú vádaskodással szemben – mentes mindenfelé nyomásgyakorlástól”. Felidézte, hogy a másik két kérdés az ellenzéki képviselők, köztük dr. Popovics Judit által korábban beadottakból volt kettő, de azokat végül mégsem fellebbezte meg az MSZP-DK-Jobbik-Momentum támogatottja, és most sem mentek át a szűrőn, majd megjegyezte, hogy „ennek tükrében erősen megkérdőjelezhető, hogy a Stop Avalon mozgalom szándékai mentesek a pártpolitikától”. A polgármester kitért rá, hogy tiszteletben tartja a HVB döntéseit, de nem gondolja úgy, hogy azok a város, a tataiak érdekeit szolgálnák. A második kérdés hatására például, ha nyerne a népszavazáson, a városvezető szerint a vár, az Esterházy-kastély, a fedeles lovarda, a lóistálló, az Eötvös József Gimnázium, a Kálvária-domb, az Építők parkja, a volt KISZ-táborban, a tófarok területén sem lehetne fejlesztéseket eszközölni. Felidézte, egy ilyen tilalom a Platán környezetének megújítását is megakadályozta volna például. Mint fogalmazott, szerinte ha igennel felelnek a kérdésekre, az „meggátolná a városvezetést a hosszú távú stratégiai tervezésben, valóban döntésképtelenséget szülne és valóban gazdasági vakságról tanúskodna”. Michl József zárszóként kiemelte: bármilyen, a város érdekében tevékenykedő egyesületnek aktív tagja kíván lenni, ezért az élő vizek városáért elkötelezett civilként az elsők között jelentkezik a Miénk a Grund Városvédő Egyesületbe. A Stop Avalon Facebook-oldalán az ellenzéki kérdések újbóli megfuttatását azzal magyarázták, hogy így esélyt adtak a kérdéseknek, hogy ha mégis átmennek a HVB-n, a testület ne szavazhassa le azokat, ahogy képviselői népszavazási kérdéseknél erre van mód. A döntés augusztus végén válhatnak jogerőssé.

– Egyes ellenzéki pártok mégis politikai síkra próbálják terelni az ügyet. Nem így látják?

– Tudjuk, hogy korábban több ellenzéki párt is felszólalt a beruházás ellen. Mi azonban teljesen elhatárolódunk tőlük. Minden rendezvényünkön, felszólalásunkon kihangsúlyoztuk, hogy a Stop Avalon csoport egy civil kezdeményezés és mindenki aki részt kíván venni a megmozdulásain, azt civilként tegye. Ez nem azt jelenti, hogy nem látjuk szívesen a pártok képviselőit, csak azt, hogy ha csatlakoznak hozzánk, azt civilként tegyék.

– Miért ellenzik a tópartra szervezett szállodát?

Szeidemann Ákos: Mert nem szabad arra a területre semmit sem építeni. Ez van a régi istálló területére vonatkozó építési szabályozásban is. Alapesetben ennyinek elégnek kellene lennie. Fel se szabadott volna merülnie a beruházóban, hogy oda ő egy szállodát akar építeni. Amikor május végén bemutatták azt a monstrumot, amit ők az Öreg-tó partjára megálmodtak, tudtuk, hogy meg kell akadályozni az építkezést.

– Mit mondanak a szakértők?

Sz.Á: – Az elmúlt két hónapban hozzánk csatlakozó szakértők csak tovább erősítették bennünk ezt a meggyőződést. Ezeknek a szakértőknek a segítségével egy olyan tanulmányt állítottunk össze, ami a tópartra tervezett beruházás minden fázisát érinti. Kezdve az építési terület előkészítésétől, a munkagépek közlekedésén át, a felépült szálloda forgalmának a kezeléséig. Ezt a több, mint 70 oldalas tanulmányt olyan tatai szakemberek – építészek, természetvédők, jogászok – állították össze, akik nemcsak, hogy tataiak, de napi szinten részt vesznek a város működtetésében is. Ezt a szakértői anyagot a lakossági fórumok előtt elküldtük a polgármester úrnak és a képviselőknek.

– Milyen kapcsolatuk van a helyi politikusokkal?

Sz.I.: – Mint korábban említettem, a mi célunk egy erős civil közösség létrehozása volt. A Stop Avalon csoport tagjai között ugyanúgy jelen vannak az ellenzéki pártok, és a kormánypárt tagjai is. Azonban mind csakis szigorúan civil szerepben. Soha egy pártot sem kértünk meg arra, hogy támogassa a csoportunkat, vagy hogy a nevünkben kampányoljon akár újságok oldalain, vagy a televízióban. Úgy gondoljuk, hogy a tavasszal szerveződött, helyi ellenzéki tiltakozásnak nem volt ereje, maximum csak hangja. Sajnos a mai napig érezzük, hogy azonosítanak minket a pártpolitikával, és egyenlőséget vonnak az ő és a mi szándékaink között. Azonban ez nem igaz.

– Nem egyeztetnek velük?

– Még csak nem is találkoztunk, vagy beszéltünk velük. Dr. Popovics Judittal is csak egy általa szervezett lakossági fórumon váltottunk pár szót, amire meghívott minket is. Úgy gondoljuk, hogy ebben az ügyben nem a politikai érdekeknek, hanem a szakértői véleményeknek kellene döntenie.

– Lakossági fórumokat kértek, ezek lezajlottak. Hogy érzik, közeledtek az álláspontok?

Sz. Á.: –Mi nem ezeket a lakossági fórumokat kértük. Mi azt szerettük volna, ha minden választókerületben kiáll a képviselő és elmondja a beruházással kapcsolatos véleményét, információját és válaszol a résztvevők kérdéseire. Ehhez képest a fórumokon a polgármester és a beruházó cég ügyvezetője vitte a szót. Úgy érezzük, hogy sok esetben a jelenlevő képviselő csak kellék, a kérdésekre vagy nem tud válaszolni, vagy ködösít. Minden fórumon részt vettünk mi is, így láttuk, hogy ugyanaz a marketingszöveg hangzott el. Konkrét kérdésre nem válaszoltak, arra hivatkozva, hogy még várják a hatástanulmányokat.

– De ha tényleg a jó szándék vezérli őket és tényleg várják a hatástanulmányokat?

– Ez lehet, de feltehetően az általunk megküldött szakértői tanulmányt sem olvasták el. Mert ha nem is értenének vele mindenben egyet, felvet ez az anyag több olyan kérdést is, amiről érdemes lenne beszélni. Azt viszont láttuk, hogy az első fórumhoz képest a végére sokat javult a hangulat. Mi is megkértük a tagjainkat, hogy bekiabálásokkal, tapssal, füttyel ne zavarják a beszélőket. Mindenki válaszát hallgassák meg türelmesen. Azt viszont nem éreztük, hogy közeledtek volna az álláspontok.

– Milyen eredménnyel lennének elégedettek?

Sz.I.: –Hogy ne épüljön az Öreg-tó partján, a történelmi városrésznél szálloda. De tovább megyek. Egy olyan erős civil szervezetet szeretnénk létrehozni, ami a későbbiekben is beleszólhat, vagy akár támogathatja a város terveit. Ezért elkezdünk létrehozni egy egyesületet, hogy hivatalos keretek között tudjunk működni.

– Úgy érzik, hogy nincs elég egyeztetés a döntéshozók és a városlakók között?

Sz. Á.: – Tata beruházásairól, fejlesztési terveiről a Magyary-terv keretében most is tart rendszeresen fórumokat a város. Azonban ezekre alig maroknyian mennek el. Mi szeretnénk abban segíteni a város munkáját, hogy egy olyan erős civil szervezetet hozunk létre, ami segít nekik elérni a lakosságot. Úgy gondoljuk, hogy korábban nem érezték úgy az emberek, hogy érdemes lenne elmondani a véleményüket. Vagy nem is hallottak arról, hogy a városukat, a lakhelyüket érintő beruházásokat, fejlesztéseket terveznek. Szerintünk azonban az Öreg-tó partjára tervezett ötcsillagos szálloda terve egy olyan érzékeny pontot talált el a tataiakban, hogy úgy éreztek, fel kell szólalniuk ellene. Hiszen lakjon akár Tóvároskertben, akár Újhegyen, vagy a Bacsó lakótelepen, esetleg Agostyánban, az Öreg-tó partjára mindenki rendszeresen kilátogat. Sétálni, biciklizni, vagy csak üldögélni a padon és a tavat nézni. És most ezt szeretnék tőlük elvenni! Hiába marad körbejárható a tó, hiába ígéri a terület fejlesztését a beruházó. Az a békés nyugalom, az a csend, az a természetközeli érzés, ami most oda csábítja az embereket, meg fog változni. Az is lehet, hogy el fog tűnni.

– Akkor az Öreg-tó kapcsán vett lendület csak a kezdet?

Sz. Á.: – Igen, mert azt szeretnénk, hogy az egyesület a Tatát érintő további fejlesztésekhez is csatlakozzon. Ha a lakosság úgy gondolja, hogy tetszik neki az elképzelés, szívesen vennék a városukban akkor teljes erőnkkel a polgármester és a beruházás mögé fogunk állni. De ha nem értenek vele egyet, akkor párbeszédre, újratervezésre, esetleg a terv elvetésére fogjuk sarkalni a város vezetőségét.

– Hogyan értékelik a legutóbbi bejelentést, hogy kisebb szállodát akar építeni a beruházó?

Sz. I.: – Az Avalon nem fújt visszavonulót, legfeljebb kommunikációs stratégiát váltott annak érdekében, hogy lecsendesítsék a tiltakozásunkat és megosszák a város polgárait. „Visszavonuló” akkor lesz, ha a beruházó teljes mértékben eláll a szándékától. Az Avalon-Center Kft. ügyvezetője a bejelentést követő fórumon hallgatott a villásreggelis sajtótájékoztatóról, amiképp arról is, hogy ott tényként elhangzott: mindenképpen építkezni fognak. Miután Dr. Szeidemann Ákos szembesítette Michl József polgármestert, valamint a beruházót a bejelentéssel, sokan elhagyták a termet tiltakozásuk jeleként. Ezt fontos megemlíteni azért, hogy érthetővé váljék a kontextus: fél hatkor jelent meg egy cikk, Dr. Szeidemann Ákos hat óra húszkor kérdezett, addig egyetlen szó sem hangzott el a Budapesten tett bejelentésről. Az meg kifejezetten sértésnek vesszük, hogy egy Tata jövőjét érintő fontos kérdésben nem a városunkban, hanem Budapesten tartanak sajtótájékoztatót. Az „új koncepció” részleteiről csak annyit ismerünk, hogy „lesz mélygarázs”. Ez különösen furcsa annak tükrében, hogy ők majd „egyeztetnek” a civilekkel. Az „egyeztetés” nem azt jelenti, hogy ők előállnak egy újabb tervvel, mi pedig fejet hajtunk előttük! Dr. Frivaldszky ügyvéd úr, Tata volt aljegyzőjének jogértelmezése szerint a területre a jelenlegi feltételek mellett nem épülhet szálloda, így ahhoz tartozó mélygarázs sem. Ezt az oly sokszor emlegetett Kid3-as besorolás egyértelműen kimondja.

– Mi következik most?

Sz. I.: – Meggyőződésünk, hogy helyi népszavazáson kell dönteni a beruházás sorsáról, amelynek számukra esetleg kedvezőtlen következményeit a beruházónak és az önkormányzatnak is el kell fogadnia. Pontosan ezért jogászok segítségével kidolgoztuk azokat a kérdéseket, amiket két hete be is nyújtottunk a választási irodának. Ennek elkészítése egy hosszú ideig tartó, kemény munka volt. Amennyiben a helyi választási bizottság alkalmasnak tartja ezeket a kérdéseket, akkor a következő idők feladata a lakosság pontos tájékoztatása, és a megfelelő részvételi arány elérése lesz a számukra.