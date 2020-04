A tatabányai ingatlanszakértő szerint átmeneti a csökkenés az ingatlanpiacon

Szinte minden gazdasági ágazatra hatással van a kialakult helyzet, de vajon mi a helyzet az ingatlanpiacon? Erre próbáltunk választ találni egy tatabányai ingatlaniroda segítségével.

Mint ismert, a gazdasági helyzet alapjaiban változott meg az elmúlt hetekben. Az ingatlanok vásárlása, eladása egy speciális piac, de természetesen itt is tetten érhető a változás. A megyei ingatlanpiaci helyzetről a tatabányai Lux Home Ingatlaniroda Ügyvezetőjét, Tamás Krisztiánt kérdeztük.

–A megyei lakáspiacon is azonnal érzékelhető a koronavírus-járvány és a veszélyhelyzet elrendelése, de az élet nem állt meg. – kezdi az ingatlanszakértő. – A személyes tapasztalatszerzés helyett még inkább felértékelődik a részletes információkat tartalmazó, online hirdetések szerepe. A vevők egyre tudatosabban, az elérhető információk, alaprajzok, adatok és képek alapján választanak majd ki egy-egy lakást – kezdett bele az ügyvezető.

A szakértő hozzáteszi, hogy azért, hogy a biztonságot garantálni tudjuk, irodánk is online szolgáltatáscsomaggal várja leendő ügyfeleit, melynek keretein belül próbáljuk a személyes kontaktot szerződésenként egy alkalomra csökkenteni. A mai világban online felületen, e-mailen és telefonon szerződéseket is tudunk kötni ügyfeleinkkel. Az ingatlanközvetítők szerepe a jelenlegi helyzetben felértékelődik, mivel segítségünkkel csak valódi vételi szándék esetén prezentáljuk a megbízóink ingatlanjait. Természetesen ebben az esetben értékesítőink minden esetben a közös biztonságunk érdekében szájmaszkot, lábzsákot és gumikesztyűt használnak és az ingatlan prezentáció előtt erről tájékoztatják és kérik eladót és vevőt is ezek használatára – folytatta a speciális megoldásokról Tamás Krisztián.

– A számokra kitérve azt látjuk, hogy a megyei lakáspiacra novembertől jellemző volt egy 15-20 százalékos csökkenés az érdeklődők számában. Az érdeklődők közül többen voltak azok, akiknek konkrét vételi szándékuk volt, így arányában az adásvételi szerződések száma nem csökkent március közepéig. Március közepétől viszont jelentősen, 75-80 százalékkal csökkent az érdeklődők, ezáltal az adásvételi szerződések száma is. Általános áresésnek márciusig nem voltak jelei, de az utóbbi 2-3 héten azoknak az ingatlanoknak az árait 10-15 százalékkal csökkentenünk kellett, ahol valamilyen külső tényező miatt sürgős volt az értékesítés. Az árak csökkenése mellett érzékeltük, hogy valódi vételi szándék és foglaló esetén még ezen felül nagyjából 5 százaléknyi alku is belefért. Emiatt a tényező miatt az alkalmi vételekből egyre több lehet a következő 2-3 hónapban, viszont a teljes piacot nézve jelentős áresésre nem számítunk. A lakáspiaci forgalom visszaesése átmenetinek tűnik, és a veszélyhelyzet megszűnése után mind az adásvételek számai mind pedig az árak gyorsan visszapattanhatnak. A jelenlegi adásvételi szerződések számának csökkenéséből azt a következtetést vontuk le, hogy az adásvételeket az eladók jelenleg elhalasztották és a vírus lecsengését követően ez várhatóan többszörösére fog nőni, ezáltal mind az értékesítések száma, mind az ingatlanok értéke várhatóan gyorsan rendeződni fog – zárta gondolatait az ingatlaniroda vezetője.