Átadták és megszentelték a nagyigmándi bölcsődét

Átadták az elkészült Mackó Bölcsődét Nagyigmándon. Bár az intézmény már február óta működik, a hivatalos megnyitóra a vírushelyzet miatt eddig nem volt lehetőség.

– Öt évvel ezelőtt nyújtottunk be pályázatot, hogy megépülhessen településünkön a bölcsőde – mondta Hajduné Farkas Erika polgármester.

A Kossuth Lajos utcában található önkormányzati bérlakást újították fel és alakították át, egy újabb épületrésszel kibővítve. A régi szárnyban kaptak helyet a gazdasági, személyzeti, szociális és adminisztrációs helyiségek. Az új részen található a tizennégy gyermek befogadására alkalmas foglalkoztató és egyéb kiszolgáló helyiségek. Emellett az épületre szabott bútorokat, speciális berendezési tárgyakat, játékokat is beszerezték. Több, a pályázatban nem szereplő feladatot is meg kellett oldani. Megépítették a bölcsődéhez vezető járdát, valamint tizenöt férőhelyes parkolót is létesítettek. Januárban kapták meg az engedélyt, február 8-án nyitottak meg, azóta is teljes létszámmal működnek.

Popovics György a megyei közgyűlés elnöke rendkívül precíz településnek nevezte a nagyközséget, hozzátette, a gondos kezek munkája ezen az épületen is látszik. Arról beszélt, sok bölcsődét tudnak átadni a megyében, úgy vélte, ez is azt jelzi, a kisebb településeken is sok fiatal él, vállal gyereket. Így a napokban egy tatai bölcsi alapkövét is letették, de épül bölcsőde Ácsteszéren is, mindenhol a település méretéhez igazodva. Hangsúlyozta, a kisebb településeknek is érdemes pályáznia, mert mindenhová jut forrás, ahol arra valóban szükség van.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő hangoztatta, a bölcsőde is kényelmes, praktikus szempontok alapján készült, az itt élők érdekeit szem előtt tartva, hasonlóan a korábban elkészült orvosi rendelőhöz és a tűzoltó laktanyához. Azt mondta, ez a fejlesztés azért is fontos, mert a családokat támogatja.

A beszédeket követően Milus Ferenc katolikus plébános szentelte meg a Mackó Bölcsőde épületét, a református egyház nevében is, amelynek képviselője nem tudott jelen lenne a rendezvényen. Az esemény végén szalagátvágás következett, Popovics György, Czunyiné dr. Bertalan Judit, Hajduné Farkas Erika és Juhász Anita, a bölcsőde vezetőjének részvételével.