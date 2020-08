A felújított épületben a legmodernebb eszközpark áll majd a következő tanévtől a TSZC Bánki Donát – Péch Antal Technikum diákjainak rendelkezésére. Az itt készített 3D-s kulcs átvételével vette birtokba az épületet az intézmény fenntartója.

A gépészet-, közlekedésgépészet-, vegyészet-, informatika-, villamosiparelektronika-, sportágazatban a következő tanévtől csaknem nyolcszáz diák végezheti tanulmányait Bánki-Péch Antal 21. századi eszközparkot felvonultató épületében Tatabányán.

Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője, miniszterelnöki biztos köszöntőjében kiemelte: tízévente állítja a gazdasági szereplőket nagy feladat elé egy-egy újabb kihívás; 1990-ben 12 ezer ember vált munkanélkülivé, s a régi hagyományokra épülve új alapokra kellett helyezni a gazdaságot. Az ipari parkban elektronikai beruházásokat telepítettek, majd a tíz évvel későbbi távol-keleti válság kapcsán előtérbe került a gépgyártás, ivóvíztisztítás és orvostechnológia. Tíz évvel később az alkalmazott kutatások, s manapság az elektromobilitás és a robotika felé fordult a város.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester kiemelte: a 2,3 milliárdos beruházásból 500 millió forintot fordítanak eszközfejlesztésre. Fontos ez a diákok és a cégek számára is, hiszen ők is megismerkedhetnek itt a modern technológiával. Megköszönte a korábbi városvezetők munkáját, s hozzátette: továbbra is az élvonalbeli világcégek letelepedését szorgalmazza Tatabánya. Schmidt Csaba, a TSZC kancellárja kijelentette: stratégiai ágazat az oktatás. Köszönetet mondott a beruházóknak, építőknek, s elmondta: a példaértékű projekt 150 milliós megtakarítást eredményezett. Ezt az összeget is szeretnék majd az oktatás minőségének további javítására fordítani igényalapú szakképzéssel. A köszöntők után a kivitelező átadta az épületet a városnak, s a polgármester az itt nyomtatott 3D-s kulcsot továbbadta az intézmény fenntartójának, a TSZC vezetőinek, Schmidt Csabának és Pákozdi Szabolcsnak.

További részletek a 24 Óra augusztus 29-i számában.