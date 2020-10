Rendhagyó helyszínen rendezték meg Az év háza díjátadóját (képek)

Rendhagyó, vagy még inkább szokatlan helyszínen rendezték meg Az év háza Komárom-Esztergom megyében pályázat idei ünnepélyes eredményhirdetését. A díjátadónak ugyanis a tatai Szent Kereszt Felmagasztalása Templom adott otthont. Persze erre is volt magyarázat, hiszen a templom felújításáért a tervezőcsapat, a műemlék, helyi védelem alatt álló épület kategóriában dicséretben részesült.

A szépen felújított templomban, a rangos eseményre eljött dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Michl József polgármester, illetve a zsűri elnöke, Bálint Imre DLA (tudományos doktori fokozatával egyenértékű „rang”) Ybl-díjas építész. A vendégeket, illetve az építészszakma krémjét Markos Anikó, az építészkamara elnöke köszöntötte.

A megyei kormánymegbízott köszöntőjében egyebek mellett azt emelte ki, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségek dacára, jó érzés azt tudni, hogy az ágazatban továbbra is vannak – és nem csak állami – megrendelések, a tervezők pedig továbbra is magas szinten alkotnak és alkothatnak. Az idei megvalósult tervek is azt bizonyítják, hogy szűkebb hazánkban kiváló építészek tevékenykednek, akik magukban hordozzák az innovációt.

Tata polgármestere annak is hangot adott, hogy egy ilyen szakrális hely, mint az Isten háza, mennyire különleges. A maga monumentalitásában is tükrözi az emberi tudást, a mérnöki hozzáértést, és a meglévő a szakmai alázat mellett egy másfajta alázatot is sugall.

– Külön öröm számunkra, hogy az idén tatai díjazottak is találhatók a pályázók között, mégpedig egy olyan alkotással, amely a város egy olyan „szövetében” teremtett maradandót, amely a környék javára vált – mondta Michl József.

A zsűri elnöke azt hangsúlyozta, mennyire jó érzés volt hallgatni a kormánymegbízott és a polgármester méltató szavait, mert abból is érződött az építészet iránti elköteleződésük, amellyel hozzájárulnak a szemlélet- és környezetformáláshoz, és felkarolják az alkotó tevékenységet. Bálint Imre ezt követően kitért arra, hogy 2020-ban tizenhárom pályamű érkezett be Az év háza pályázati kiírásra, ami nem sok, ellenben a tervek, az elkészült épületek nagyon magas színvonalt képviseltek. Így a kitüntetett pályamunkák mellett, a rögtönzött kiállításon további kiváló mérnöki munkák is megjelentek a templom előterét „díszítő” installációkon.

Az év háza kategóriánkénti díjazottai

Családi ház (Esztergom). Tervező: Dankó Kristóf.

Társasház (14 lakásos, Tata). Tervező: Tóbiás Tamás.

Közintézmény (a dózsakerti kollégium átalakítása, műszaki szakgimnázium kialakítása, Tatabánya). Tervező: Ambrus Balázs.

Rudolf-ház (Esztergom). Tervező: Somody Zsolt.

Ipari épület, Üveg-összeszerelő üzem, Tát. Tervező: Dankó Kristóf , illetve Ipari épület, gyártócsarnok és iroda, Tatabánya. Tervező: Tóbiás Tamás.

Műemlék, helyi védelem alatt álló épület kategóriában dicséretben részesült: A Tatai Szent Kereszt Felmagasztalása Templom felújítása. Tervező: Markos Anikó–Besey László. Munkatárs: Rigó Péter. Egyéb: Tata, Keszthelyi úti játszótér burkolatminta. Tervező: Simpf Rajmond. Munkatárs: Páhi Cecília.