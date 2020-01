Átadták a tatabányai kórház felújított szülészeti osztályát

A több mint 90 millió forintos állami támogatás eredményeként felújított szülészeti osztályt csütörtökön adták át a Szent Borbála Kórházban.

A pályázatnak köszönhetően a szülészeten, új- és koraszülött részlegen orvostechnológiai és tárgyi eszközök, műszerek beszerzése több mint 51 millió, a belső építészeti átalakítások közel 39 millió forint ráfordítással valósultak meg.

– A fejlesztésekkel célunk a pozitív szülésélmény megteremtése, olyan terek kialakítása, amely az új élet érkezését családközelivé teszi – mondta Dr. Lőke János a kórház megbízott igazgatója. A kivitelezés során megújult a légtechnika a koraszülött részlegen. Az állandó hőmérséklet nem csak a gyermekek számára szükséges, de fontos a drága és érzékeny műszereknek is.

Megújultak a gyermekágyas egységek is. A szobákban elhelyezett új, színes babaágyak légzésfigyelővel ellátottak, így az anyukák már a kórházban hozzászokhatnak ezeknek a készülékeknek a használatához. A beszerzésre került egy melegítőmatraccal ellátott nyitott inkubátor, amely lehetővé teszi, hogy az érett és egészséges, de kis súlyú újszülött is az édesanyja mellett lehessen. Beszerzésre került két darab modern élesztőasztal, csecsemőmérleg hosszmérővel, kékfény lámpa, multifunkcionális szülőágy, a magzatok méhen belüli állapotának vizsgálatára általánosan alkalmas hordozható és víz alatti is mérésre is használható cardiotocográf.

További részletek a 24 Óra január 31-i számában!