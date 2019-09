Korszerű és modern környezetben kezdték az új tanévet a dorogi Zrínyi iskolában

Az energetikai felújítással akadálymentesítették az iskolát, szigetelték a falakat és kicserélték a nyílászárókat.

Az idei bányásznapokhoz kapcsolódva avatták fel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében energetikailag korszerűsített Zrínyi Ilona Általános Iskola épületét. A vendégek köszöntése után dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet, aki megjegyezte, hogy Dorog nemcsak bányász-, hanem modern város is, hiszen minden elemében képes a megújulásra és XXI. századi körülményeket biztosítanak az itt élőknek, tanulóknak és dolgozóknak.

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke örömét fejezte ki a felújítással kapcsolatban, hiszen a megyei önkormányzat tevékenyen vett részt ebben a beruházásban. Megjegyezte, hogy Dorog a megye fontos városa, egyben az egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Az ünnepség keretein belül adta át az összetartozást jelképező megyezászlót és az adományozásról szóló okiratot dr. Tittmann János polgármesternek, aki köszönetet mondott dr. Völner Pálnak és Popovics Györgynek a sikeres dorogi pályázatok előkészítésében és támogatásában való szerepvállalásukért.

Munkálatok

A dorogi önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében korábban 150 millió forintos támogatást nyert az iskola épületének energetikai korszerűsítésére. A kivitelezési munkálatok során szigetelték a külső homlokzatokat, kicserélték az elöregedett nyílászárókat, valamint többek között akadálymentesítették a földszinti épületrészt. Szeptember 2-án az iskola 370 tanulója kezdheti meg az új tanévet.

A polgármester ünnepi beszédében kitért arra is, hogy a bányásznapok évről évre szép lehetőséget nyújtanak arra, hogy méltó módon adják át a polgároknak a megújult épületeket. Továbbá az idei esztendő azért is fontos, hiszen idén ünnepeljük Dorog várossá avatásának harmincötödik évfordulóját is. Az oklevelek átadása után Sitku Pál intézményvezető mondott köszönetet, majd a jelenlévők a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekar közreműködésével elénekelték a Szózatot.