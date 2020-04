Ászáron a temető egy részét erdősítik, Ácsteszéren pedig gyümölcsfákat ültetnek

Ászáron 1800 akácfapalántát ültettek el március közepén, míg Ácsteszéren gyümölcsfák telepítésébe kezdett az önkormányzat.

Itt a tavasz, a kellemes meleg idő pedig meghozta a faültetések idejét is. A járás több településén is ásót ragadtak, hogy még időben földbe kerüljenek a csemeték.

Ászáron 2004 óta az egyházi tulajdonú temetőknek is az önkormányzat a fenntartója. 2014-ben új ravatalozó épült, sok elpusztult, illetve elgazosodott bokrot, cserjét vágtak ki az önkormányzati dolgozók, közben a ravatalozó környékére hársfákat ültettek. A református temető két oldalsó részét tavaly az elburjánzott részektől megtisztították, gépi munkával a tuskókat kiszedették, a terepet elegyengettették, így sok sírhely keletkezett itt is. Ám a munkák idén is folytatódnak.

– Ennek a temetőnek szerves része az úgynevezett református temetőkert, ami évek óta csak kaszálóként funkcionál. A sírkert ebbe az irányba nem terjeszkedik, valószínűleg itt nem lesz soha igény sírhelyekre. Ezért az önkormányzat a református egyházközséggel közösen úgy döntött, hogy akácfákkal telepíti be ezt a területet. Kocsis Zsolt ászári gazda, református presbiter önkéntes segítőként az őszi szántással és tavaszi munkálatokkal előkészítette a talajt. A pihent földbe március közepén 1800 akácfapalántát ültetett az önkormányzat. A telepítést az egyik szomszéd település vállalkozója végezte el. A csemeték utógondozását – míg „erdővé” nem alakul – a helyi presbiterek vállalták – magyarázta Pekár Zsolt, Ászár polgármestere, aki kiemelte, hogy ezek a fák pár év múlva a méheknek nektárt, az embereknek oxigént adnak annak a temetőnek a szomszédságában.

Ácsteszéren is megkezdték a facsemeték ültetését. Itt különböző gyümölcsfákat telepítenek, amikről később felnőttek és gyermekek is nyugodtan csemegézhetnek.

– Az önkormányzatunk gyümölcsfa-telepítésbe kezdett. Ezzel szeretnénk majd a gyerekeknek és a konyhának friss és vegyszermentes gyümölcsöt biztosítani. Ültettünk szilvafákat, almafákat, cseresznyefákat, meggyfákat, sárgabarackfákat. Különböző érési idővel, hogy mindig friss gyümölcsöt tudjunk biztosítani a lakosságnak – magyarázta Vuts Norbert, Ácsteszér polgármestere.