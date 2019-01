Az ászári hölgy ugyancsak 129 centi, de felnézhetnek rá a magasak is

A kisgyerekek kivételével jóformán mindenkire felnéz. A szó szoros, fizikális értelmében. Rá viszont jelképes értelemben nézhetnek fel mindazok, akik jóval magasabbra nőttek a mindössze 129 centiméteres asszonynál.

Sulikárné Pintér Irén tősgyökeres helybélinek számít; április 18-án lesz születésének újabb évfordulója. Váltókezelő édesapja és háztartásbeli édesanyja hat gyermeket nevelt fel tisztességgel. Testvéreinek testméretei nem tértek el az átlagostól, csak az övé. Ez neki csak akkor tűnt fel, amikor iskolába ment, mert nem járt óvodába.

Nem sokkal előtte Budapesten alaposan kivizsgálták, és azt mondták szüleinek, hogy picisége ellenére is teljes életet élhet majd, még gyereket is szülhet ha eljön az ideje. Így is lett, de addig sok minden történt. Az általános iskola befejezése után egy hónappal már dolgozott. Először takarítónőként a helyi keményítőgyárban, majd tizennyolc éven át portásként.

Sosem ért le a lába az iskolapadokban

Később az Eszterházy-pincébe került, ahol gyakran palackozta a jobbnál jobb borokat, de ha kellett, akkor hordókat mosott vagy kiszolgálta a vevőket. Akkor hagyta ott kollégáit négy év után, amikor gerincsérve miatt kímélnie kellett magát. Ennek immár huszonkét éve.

Azt mondja, hogy ezzel ugyanúgy meg kellett barátkoznia, mint szokatlan termetével, bár ez jóval nehezebben ment.

Rokkantnyugdíjasként éli életét 1996 óta, de nem tétlenül. Sokáig nagy kertjét is egyedül gondozta, de két éve már befüvesítette az egészet. Részletesen felidézte gyerekkorának azt az időszakát, amikor érzékelte, hogy az iskolában mindenki nagyobb nála.

Ennek ellenére ő ugyanolyan padokban ült mindig, mint a többiek, csak neki sosem ért le a lába. Törzse ugyanis máig átlagos méretű, csupán végtagjai jóval kisebbek másokénál. A tornaórákon ugyanúgy megcsinált mindent, mint társai, csupán a futásban maradt le.

Összes munkahelyén, valamennyi feladatkörében ugyancsak helytállt, magánéletében szintén. Férjével egy közös barátjuknak köszönhetően ismerkedett meg. Sokáig csak leveleztek a császári fiúval, aki Tölgyestelepen szolgált sorkatonaként, majd leszerelése után egyre sűrűbben találkoztak.

Árpáddal másfél év eltelte után házasodtak össze 1983. október 15-én, egy év múlva pedig megszületett szemük fénye, Levente, aki az idén lesz 35 éves.

Megszokta, hogy megnézik és sokan rácsodálkoznak

Bár megfordult a fejében, hogy gyereke is olyan kisnövésű lehet, mint ő, de egyetlen pillanatig sem tartott ettől. Terhessége alatt nagyon figyeltek rá az orvosok, így gond nélkül hozhatta világra egészséges utódát, aki csaknem két éve megajándékozta őt szintén Levente nevű unokájával is.

Irénke elmondta még, hogy alkata miatt sosem érzett komoly hátrányt, mert amit akart, azt meg tudta csinálni. Így fogalmazott: „Amit nem értem el, ahhoz mindig volt egy létrám.”

Elárulta azt is, megszokta amikor lakóhelyétől messzebb alaposan megnézik, főleg a gyerekek, rácsodálkoznak, de ez sosem zavarta. Annak viszont mindig örül, hogy az apró talpúak és a felnőttek is hamar összebarátkoznak vele.

Előfordult többször is, hogy megkérdezték tőle: miért ilyen pici? Néha így válaszolt: Azért, mert jóból sohasem adnak sokat.

Nos, ez nem csak szellemes, de igaz is. Főleg azért, mert Irénke valóban jó asszony.