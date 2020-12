Az 1956-os filmhíradóban elhangzik, hogy abban az évben visszaesett a föld alatti termelés. Decemberben Dorogon a legnagyobb gondot a vízbetörés okozta, éjjel-nappal működtek a szivattyúk, nehogy elöntse a víz a bányát. Emellett – a karbantartás hiánya miatt – sok bányarész beomlott. Sokan elhagyták a bányát, a hónapban csak egyötödét termelték az előző havi szénmennyiségnek.

A forradalom elért a bányákig

1956 eseményei a bányászatban sem maradtak nyom nélkül. Azokban az októberi napokban szinte teljesen leállt a termelés, aztán több bányászváros is a forradalom mellé állt. Megcsappant a bányadolgozók létszáma is. December elején 48 órás sztrájkot hirdetett a bányásztársadalom, új alapokra akarták helyezni a helyzetüket. A karhatalom megtorlással válaszolt, majd bejelentették a rendezett, teljesítményalapú bérezést, ám a létszámhiány továbbra is problémát jelentett a termelésben.