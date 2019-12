Aranyvasárnap tömegek vadásztak mindenre (is)

Advent utolsó vasárnapján, aranyvasárnap a gyertyagyújtást valószínű sokan estére halasztották. Hatalmas tömeg lepte el ugyanis napközben az üzleteket. Akciós táblák csalogatták a vásárlókat, kígyózó sorok álltak mindenütt.

Aranyvasárnapról a legtöbb embernek az akciós lehetőségek, a karácsonyi ajándékok beszerzésének utolsó és kihagyhatatlan lehetősége jut az eszébe. A délelőtti hatalmas forgalom ezt megerősítette.

Kora délelőtt már nagy volt a forgalom a megyeközpontban. Az egyik hipermarketben parkolót is nehezen lehetett találni. Sokan megpakolt bevásárlókocsikkal, vagy egy-egy utolsó pillanatra hagyott termékkel igyekeztek az autójuk felé. Az üzletben a legtöbben az akciós ajándékoknál időztek: népszerűek voltak a gyerekjátékok, a piperecikkek, sokan most szerezték be a sütemények hozzávalóit, vagy az ünnepi asztalra való italokat.

Nyüzsgés volt a belvárosban is. A legtöbb butik, üzlet karácsonyi akciókat hirdetve várta azokat, akik az utolsó pillanatra halasztották az ajándékok beszerzését, vagy még szeretnének kedveskedni szeretteiknek valamivel. Néhány faház is nyitva volt az adventi vásárban, bár itt egyelőre csak a lángosos előtt állt néhány éhes vevő.

A Vértes Centerig fokozódott a nyüzsgés. A Konzumnál a piac is nyitva volt. Mindent lehetett kapni: a ruhaneműk mellett mézet, háztartási eszközöket, természetesen fenyőfát is. Ez utóbbinál ekkor még főként nézelődők voltak.

Az aluljáróból kellemes harmonikaszó hallatszott, már délelőtt óriási tömeg hömpölygött a bevásárlóközpont minden üzletében. Sorok álltak a hajvágásnál és a pogácsáknál is. Sokan gondterhelten szedték a lábukat, vagy telefonos segítséget kértek hozzátartozóiktól az árucikk színét és méretét illetően. A kapkodásban kevés mosoly maradt a külvilágra.A ruhák mellett a játékok, és az elektronikai cuccok is népszerűek voltak.

Sláger­ajándék a telefon és különféle kiegészítőik. Az ünnepi csecsebecsék előtt is válogattak: illatgyertyák, mécsesek, különféle függők között. Főként a hölgyek. A barátok, férjek ezúttal türelmesen ültek a padokon, telefonoztak, vagy éppen olvastak, amíg barátnőik, feleségeik válogattak, sorban álltak. Ritkán látni ekkora tömeget könyvesboltokban. Szerencsére még sokan gondolják, hogy a könyv az egyik legjobb, leghasznosabb ajándék, ezért általában több is landolt a kosarakban.

Az idő előrehaladtával aztán minden üzletben egyre több lett a vevő, így egyre hosszabbak lettek a sorok a kasszáknál. Piros, zöld, arany, ezüst kellékek, „változatos” és ismert „christmas”-dalok mindenütt. Nem irigylésre méltó az eladók helyzete sem. Kifelé már sorok álltak a fenyőfaárusnál is. Egy kedves kis család éppen hatalmas fenyőt választott magának. Mellette egy férfi gyökereset vitt haza. Az igazi nagy roham pedig még ezután következik.