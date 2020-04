Annavölgyön tapsolt az egész falu a Queen slágerére

A település is csatlakozott az egyik országos rádió által meghirdetett Összefogás pillanatához, ennek apropóján tapsoltak a Queen híres slágerére.

Együtt tapsolták és énekelték a minap a híres brit rockegyüttes, a Queen We Will Rock You című dalát az annavölgyi lakosok. A település is csatlakozott az egyik országos rádió által meghirdetett Összefogás pillanatához: a feladat az volt, hogy a lakosoknak ki kellett állniuk az ablakba vagy a házuk udvarára és adott időpontban egyszerre kellett tapsolniuk az ütemet. Bánhidi József polgármester elmondta, az önkormányzat és a Jelzek Közösségfejlesztő Egyesület tagjai a közösségi oldalakon, szórólapokon és szóban is felhívták a lakosok figyelmét az akcióra.

– Egykori bányásztelepülésként úgy éreztük, hogy csatlakoznunk kell ehhez a nagyszerű megmozduláshoz. Meg akartuk mutatni, hogy a kistelepüléseken is meg lehet valósítani hasonló elképzelést, melyből mindannyian erőt meríthetünk – mondta.

A domborzati viszonyokat kihasználva a főtér és az óvoda közötti nagy dombon állították fel az erősítőket és a hangfalakat, ahonnan az egész települést be lehetett „hangosítani”. A Queen-dal előtt a koronavírus kapcsán írt szerzeményeket játszottak le, míg a közös tapsolás után a Tavaszi szél vizet áraszt című népdal és a bányászhimnusz csengő harangjátékos változata hangzott el.