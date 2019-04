A legjobbra értékelte a Follow the Flow slágerét az amerikai youtuber

Amerikai youtuber értékelte négy magyar előadó számát videójában. Közülük a Follow The Flow Nem tudja senki című zenéjét minősítette a legjobbnak a floridai videógyáros.

Brian Velez, amerikai youtuber az American REACTS nevű videosorozatának részeként értékelte kishazánk négy előadóját. A négyes listán szerepelt a Follow The Flow száma is. A Nem tudja senki című szerzeményük 10/10-es értékelést kapott a floridai videógyárostól.

A youtuber döntését is megindokolta: szerinte a Follow The Flow-s fiúk nagyon jól kiegészítik egymást, mindannyian egy kicsit mások, ami nagyon jó összhatást eredményez. Fura Csé komolyabb rapes hangzását kellemes kontrasztnak értékeli BLR és Szakács Gergő magasabb hangja között. Amellett, hogy nagyon tetszett neki a fiúk hangja, a zenei elemeket is dicsérte. Tetszett neki a dob, az elektronikus hangzás, ami szerinte összességében nagyon élvezhetővé teszi a dalt. 10-esre értékelte Nem tudja senki című zenéjüket.

A floridai youtuber ezen kívül Majka, Curtis és BLR Belehalok című számát 8-asra, Kollányi Zsuzsi x Lotfi Begi Feat. Majka Valahonnan számát 7-esre, Rico x Missmood Vihar című zenéjét pedig 9-esre értékelte.