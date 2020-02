Amerikai csodajárgányok szerelmesei találkoztak Oroszlányban

A fővárosból, Mosonmagyaróvárról és Szabadbattyánból is érkeztek a Cadillac szerelmesei az oroszlányi V8 vendéglőben rendezett autós találkozóra.

“Egy éve rabul ejtett az amerikai fíling” – fogad a bejáratnál Sinka Balázs. – Az ott, az én járgányom – mutat a parkoló felé. A fiatal napokkal ezelőtt vásárolt amerikai csodával érkezett egy Fejér megyei településről, Szabadbattyánból. Nem kis utat tett meg az autómatuzsálem, hogy időben érkezzen az egyik ismert vendéglő, a V8 szombati Cadillac-találkozójára.

“Olyan érzés, mintha fotelben ülnék” – hangzik Balázs válasza, mikor arra kérjük, foglalja össze mi az autó legfontosabb ismérve. Igaz, két ikszen már túl van a friss szerzemény, de a süppedős ülés és az automata váltó biztos kényelmet jelent. Barátjával, Bencével eddig is havonta ellátogattak a bányászvárosba. Most már két autóval tehetik mindezt.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy baráti társaságok színhelye is egy-egy autóstalálkozó. Így került képbe a budapesti Léránt Ádám is, aki kapva kapott az alkalmon. A három fiatal első, közös amerikai útjukat kezdte szervezni, hiszen összeköti őket a nagy amerikai álom. Balázs szeretne vezetni a 66-os úton, a többiek New York­-ot is megnéznék.

Belebotlunk egy házaspárba. Mosonmagyaróvárról vezettek el idáig.– Uszályokkal könnyebb közlekedni az utakon, nagyobb fogyasztás ellenére is – bólogat Pusztainé Kanka Mercédesz, mikor párja, Dániel elkezd mesélni. Megtudjuk, a járműnek – kora ellenére – meg sem kottyant a távolság. Mint ahogyan az eddigi legnagyobb útját is legyűrte egyhuzamban, több mint 300 kilométert. A parkolóba egyébként más verdák is érkeztek: Chrysler, Ford és a szocialista autóipar terméke, a Volga is. Végül, de nem utolsó sorban a Cadillac Club of Hungary elnöksége és tagsága is szívesen elfogadta a meghívást.