Sokan töltik az év utolsó napjait szállodában. Sőt, egyre többen döntenek úgy, hogy az otthoni főzés-sütés helyett inkább egy kényelmes hotel szolgáltatásait választják már szenteste is. Megyénk szállodáiban is már csak elvétve találni szabad szobát az ünnepekre.

Az egyik legismertebb szállásközvetítő weboldal szóvivője szerint az utóbbi három évben csaknem a duplájára nőtt azoknak a száma, akik a szentestét hazánk valamelyik szállodájában töltik.

– Adataink szerint már novemberben beindul a szobafoglalás a december utolsó napjaira. A legnépszerűbb helyek december elejére már telt házasok az ünnepekre. A szállodák főleg a szilveszterre koncentrálnak, és különböző csomagokkal, különleges ajánlatokkal várják a vendégeiket. A legkedveltebbek a wellness szolgáltatásokat kínáló helyek. Főleg azok a városok, ahol a fürdőzés mellett kulturális, vagy városnéző programokat is találnak a vendégek – árulta el Kelemen Lili, a Szallas.hu PR menedzsere és sajtóreferense.

Ilyen különleges csomaggal, élménnyel készül a tatai Kristály Imperial Hotel is az év utolsó napjára. Borsodi Imre, a hotel PR, marketing menedzsere lapunknak elmondta, idén a ’80-as évek hangulatát idézik fel.

– Az elmúlt évek mintájára idén is külön programmal készülünk az év utolsó napjára, egy igazi retro bulival várjuk szálló vendégeinket. Lesz diszkó a ’80-as évek legnagyobb slágereivel, pálinkakóstolás, koktélshow ingyenes koktélokkal, retro kvíz, gálavacsora korlátlan italfogyasztással, és természetesen a hotel wellness szolgáltatásait is igénybe vehetik – sorolta a programokat a menedzser, aki hozzátette, a hotel vezetősége úgy döntött, hogy dolgozóik igényeit figyelembe véve, idén is zárva tartanak szenteste.

A komáromi Brigetio Gyógyfürdő ügyvezetője, Radics Török Tímea elmondta, hogy a fürdőhöz tartozó Thermál Hotel külön csomagokkal nem készül a karácsonyi ünnepekre. Azonban így is már csak pár szabad szobájuk maradt szilveszterre.

– A Thermál Hotel szenteste nem lesz nyitva. Azonban a két ünnep között és szilveszterkor is várjuk a fürdőzőket, pihenni vágyó vendégeket. Mivel rendezvényteremmel és étteremmel nem rendelkezünk, ezért külön csomagokkal nem készülünk. Vendégeinknek szívesen ajánljuk a komáromi szilveszteri programokat és természetesen a gyógyfürdő szolgáltatásait szállóvendégeink ebben az időszakban is használhatják – magyarázta az ügyvezető, aki hozzátette még azt is, hogy főleg idősebbek, és gyermek nélkül érkező párok keresik a szállodájukat a két ünnep között.