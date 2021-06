Alig nyílt meg, máris megrongálták a 32 milliós tatai pumptrack pályát (videó)

A közelmúltban átadott tatai pumptrack pályát máris megrongálták, emellett rengetegen szemetelnek is az egyébként környezetvédelmi területen. Rigó Balázs, Tata alpolgármestere a közösségi oldalon számolt be az esetről.

Nemrégiben nyílt meg Tatán az új pumptrack pálya az Építők parkja mellett, azonban máris számtalan rongálásnak lehetnek szemtanúi a helyszínre látogatók. Ahogy arról korábban írtunk: a kormány támogatásának köszönhetően az önkormányzat összesen harminckét millió forintból alakította ki a bringaparkot. A városháza összesen tizenhat millió forinttal járul hozzá a pálya elkészítéséhez, a kormány pedig szintén tizenhat millió forintot tett hozzá az aktív Magyarország program keretében a fejlesztéshez.

Rigó Balázs, Tata alpolgármestere nemrégiben a közösségi oldalon számolt be arról, hogy a területen rengeteg a szemét, valamint több rongálás is történt. Mint mondja, a pályához vezető úton korábban egy pollert is kihelyeztek annak érdekében, hogy megakadályozzák az autósforgalmat a természetvédelmi területen. Azonban azt eltávolította valaki, illetve a pálya mellett található ülő alkalmatosság lécét is eltörték. Az alpolgármester kéri, hogy az odalátogatók tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket már több alkalommal is ismertettek.