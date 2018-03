Aláírást gyűjtenek az azbeszt ellen

Aláírást gyűjtenek a tatabányai civilek az azbesztszigeteléssel ellátott, régebben épült panellakások mentesítése érdekében.

Ezt ne hagyja ki! Soros embere uszította a német kormányt Magyarország ellen

Körtvélyfáy Menyhért önkormányzati képviselő elmondta: Tatabányán a leginkább veszélyeztetett lakótelep Sárberek, ahol 113 lépcsőházban kétezer lakás található. A becslések szerint itt mintegy hatezer lakó van kitéve a szórt azbeszt okozta veszélynek. A mentesítés körülbelül 750 millió forintba kerülne.

A képviselő Sárberekben lakossági fórumot is tartott, és a helyi civilek közreműködésével aláírásokat gyűjtenek az azbeszt eltüntetése érdekében. Az íveket a városvezetésnek és a magyar kormánynak juttatják majd el. Körtvélyfáy Menyhért hozzátette: önkormányzati képviselőként is, az LMP politikusaként is többször kezdeményezte párttársaival együtt, hogy kormányzati szinten foglalkozzanak az azbesztmentesítéssel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Elhangzott: szűkebb hazánkban az Esztergomban, Tatán, Nyergesújfalun, Komáromban és Oroszlányban élőknek kell szembesülniük a szórt azbeszt problémájával, ami visszafordíthatatlan egészségi károsodást okozhat.