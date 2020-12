Akusztikus duóban zúzza kedvenc előadói dalait a faital tatabányai gitárhős

Több éve zenél, gitározik, sztáregyüttesekkel lép fel. Videóblogokat készít, saját YouTube-csatornáján pedig állandó követőkkel rendelkezik. A tehetséges és fiatal tatabányai zenész, Bartal Dániel portálunknak a karantén időszakáról és a továbbtanulásról is mesélt.

Bartal Dániel Tavaly, a 12. születésnapján különleges lehetőséget kapott: a budapesti Akvárium Klubban a világhírű Ignite együttessel léphetett színpadra. A tehetséges tanuló nemcsak hallgatja kedvenceit, gyakran fel is lép velük.

– Az év eleje nagyon jól indult, ugyanis a Slipknot együttes koncertjén lehettem ott február 4-én ami nagyon nagy élmény volt nekem, nagyon szeretem a zenéjüket. 7-8 éves korom óta hallgatom őket. Ezen kívül nyáron lehetőségem nyílt ott lenni pár koncerten, mint például Fish!, Alvin és a mókusok, Auróra. Külföldi kedvenceim koncertje sajnos idén elmaradt a koronavírus miatt. Szerencsére azonban idén is sikerült színpadra állnom a New Friend Request metálzenekarnak köszönhetően. Nagyon jó élmény volt – emlékezett vissza az idei évre Dániel.

Az általános iskola nyolcadik évét taposó tehetséges fiatal tanulmányi és zenei óráit is az online térben veszi, az otthonlétről elárulta: az iskolába és a zeneórákra is visszavágyik.

– Egy ideig jó volt, hogy nem kellett iskolába menni, de hamar meguntam az otthonlétet. Nem nagyon tudtam találkozni a barátaimmal sem, így rosszul éltem meg ezt az időszakot. A gitáróráim is interneten zajlanak, amiket Kállai János, a Zanzibár gitárosa, emellett Lukács Peta, a Bikini és az Ocean Hills gitárosa tart nekem – mondta Bartal Dániel, aki jelenleg a felvételi eredményeiért izgul: az Árpád Gimnáziumban szeretne továbbtanulni.

A gyakorlás mellett egyébként a fiatal a zenélést is a virtuális térben végzi: a legújabb projektje a kedvenc előadóinak zenéjét bemutató cover videók, melyhez manapság már egy-egy énekhang is társul.

– Ha már élőben sajnos nem tudok másoknak zenélni, ebben az évben kitaláltam, hogy én is elkezdek a közösségimédia-oldalakra ismert, általam kedvelt dalokat játszani. Olyanokból válogattam, mint a Fish!, a DevilDriver és az Antares. A legutóbbi projekt pedig egy akusztikus duó, Daka Rebeka énekessel kezdtünk bele egy akusztik duóba, melyben szintén egy Fish!-dalt dolgoztunk fel. Az egész most kezd kibontakozni, de nagyon izgalmas és élvezem – árulta el a gitáros, aki hozzátette: a projekt a közeljövőben mindenképp folytatódik.