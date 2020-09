A tatai katonák szeptember 22-én a Leopárd 2A4 harckocsi 3-as számú vezetési gyakorlatán vettek részt, melyről most fotókat és videót is mutatunk.

A Leopard 2A4 harckocsi 3-as számú vezetési gyakorlatán vett részt az MH 25. Klapka György Lövészdandár 11. Harckocsizászlóalja az alakulat gyakorlóterén a napokban – adta hírül a tatai dandár a Facebook-oldalán. Az akadályelemek leküzdése mellett a harcjármű fegyverzeti eszközeinek és irányzó műszereinek a használatát is sikeresen elsajátíthatták.

A gyakorlat során a katonák azt is megtapasztalhatták, hogy a Leopárdok egészen máshogy mozognak terepen, mint a már jól ismert T-72-es harckocsik. – A fegyverzete és a meghajtása is jobb a korábbi harckocsitípushoz képest, mindemellett azt feltételezzük, hogy pontosabb és hatékonyabb az ágyúja, valamint a műszerei is – fűzte hozzá Nagy Róbert őrnagy, törzsfőnök.