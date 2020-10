Akár egész évben is nyitva lehet a tatabányai jégpálya a felújítás után

Az önkormányzat 32 millió forintos támogatást biztosít a jégpályát üzemeltető Suplimum Bt.-nek a második ütem alatti működtetés többletkiadásainak, valamint finanszírozza egy második, ideiglenes jégpálya felállításának és üzemeltetésének költségeit. A legutóbbi határozat értelmében így a létesítmény felújítása alatt is használható lesz a műjégpálya. A pályán edző sportolók felkészülése és a közönségkorcsolyázók pályahasználata is szintén zavartalan lehet.

Németh Krisztina Mária, a Tatabányai Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület elnöke és a Tatabányai Polipok Hockey Club edzője a pálya történetét hosszú idők óta követi. Elárulta, az épület a nyolcvanas évek közepén épült. Az idők során sok mindenen keresztülment létesítmény a jövőben modernebb kialakítást nyer. Egyebek mellett új öltözőket is kialakítanak.

A felújítás alatt lévő épületet leválasztják, az építkezés területét elkerítik a pályahasználók elől. A pálya várható novemberi nyitásakor szociális blokként a kihelyezett konténerek szolgálnak majd, ebben lesznek az öltözők, a büfé, valamint a jegypénztár is. A szigetelt sátor felállításának köszönhetően sokkal tovább tud működni a pálya, a korábbi három helyett hét hónapra növelve a működés idejét.

Németh Krisztina Mária elárulta, a harmadik ütem során a teljesen elkészült jégcsarnoknak köszönhetően akár 10–12 hónapra nőhet az üzemeltetési időszak. A több edzésidő által a jelenleg 70 sportolóval működő hokiklub minden csapata esélyes lehet a bajnokság helyezéseire. Az edző hozzátette: jelenleg az U8 és U10, az U14, és a Várpalotával közös U18-as korosztályú csapatok mellé egy felnőttcsapat is szerveződik. Idén műjégkorcsolya utánpótlás szakosztályok is indulnak, így az épülőfélben lévő pályát később a sportolók maximálisan kihasználják majd.

– Örülünk, hogy amíg a felújítás zajlik, folytatódni tud az az edzésmunka, amit az elmúlt években sikeresen végeztünk. Tavaly már volt egy kispályánk, ez megnövelte a jégen töltött időnket, rendkívül nagy segítség volt a minőségi munkához – mondta Moravcsik-Fecskés Orsolya, a világbajnokságon is szereplő Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület elnök-edzője.

Üzemeltetés

A korábbiakban eldőlt, hogy a jelenlegi üzemeltető, a Suplimum Bt. mellett a jövőben a PTSE is részt vállal az üzemeltetési feladatokból. Az önkormányzati tulajdonú Tatabányai Műjégpálya karbantartási munkálataiért felelős Bartha László elmondta: a jég időbeosztása és az események szervezésével járó munkálatokat szeretnék a sportegyesület szakembereire bízni.

A rekonstrukciót követően a megnövekedett időintervallumban rendelkezésre álló jégpálya társüzemeltetésével kapcsolatban Németh Krisztina Mária elmondta: a téli időszakban mind a PTSE, mind a TDKE tagjai, így az egyesületek edzői is jelentős időt töltenek el a pályán, örömmel vállalnak részt a második otthonukként szeretett pálya üzemeltetésben is.