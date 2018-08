Ezért durrogtak Tatán az ágyúk már hajnali 3-kor

Hangos durrogásokra ébredtek a tataiak az elmúlt napokban. Olvasóink jelezték, hogy már hajnali három órakor lövésszerű hangok zavarták meg éjszakai nyugalmukat. Egyesek a katonákat szidták, ám többen is felismerték a jellegzetes durranásokat. A Látóvölgy szőlészeteiben vetették be a seregélyágyúkat a gazdák.

Horváth Mihály, a Tatai Hegyközség hegybírója szerint a korai szüret miatt van szükség a riasztókra.

– Idén a korán jött nyár miatt egyes helyeken már most elkezdték szüretelni a szőlőt. A termésre pedig a seregélyek is felfigyeltek – magyarázta a szakember, aki szerint a gazdák csak az ágyúkkal tudnak védekezni a kéretlen vacsoravendégek ellen.

– A seregély védett madár, ám ilyenkor riaszthatóak és gyéríthetőek. A vadásztársaságoknak is engedélyezett augusztus elseje és november elseje között a kilövésük. Szükség is van rá, hiszen a madarak hatalmas kárt tudnak okozni a termésben – szögezte le a hegybíró, aki szerint napfelkeltével, vagyis hajnali 5 óra után indokolt az ágyúk használata.

– A madarak napfelkeltétől 9-10 óráig, a meleg beköszöntéig járnak rá a szőlőre, borús időben akár egész nap. A lédús szőlő ugyanis tökéletes folyadékpótlás és élelem számukra. Hajnali három órakor viszont nincs szükség az ágyúk használatára. Feltehetően az egyik gazda elfelejtette kikapcsolni, vagy rosszul állította be a riasztást – vélekedett a szőlész. Egyes ágyúknál ugyanis be lehet programozni a kezdés időpontját is, a másiknál pedig a gazdának kell elindítania a gépet. Ezután beállítástól függően, már automatikusan fél perctől fél óráig változtatható a lövések közötti szünet. Arról azonban nem tud a hegybíró, hogy hatóságilag szabályoznák a seregélyágyúk használatát.

Mint azt a megyei kormányhivataltól megtudtuk, valóban nem kell engedély a seregélyágyú használatához július 1. és február 28. között, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben durroghat az ágyú.

– Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló rendelet alapján a mezőgazdasági termelés biztosítása érdekében – amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért – a seregély riasztása engedélyezhető – válaszolta megkeresésünkre az ügyben illetékes Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal. Mint írták, zavaró zajhatás esetén bejelentéssel lehet élni a kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályán. Az ügyet kivizsgálják, és amennyiben az indokolt, megteszik a szükséges intézkedéseket is.