Adománycsomagot kapott a tatabányai kórház a Güntnertől

A járványügyi célra kijelölt kórház újabb adománnyal gazdagodott a tatai cég jóvoltából.

A Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. képviseletében április 14-én kedden Urbán Anita, stratégiai HR igazgató, illetve Tóth Kálmán beszerzési igazgató adott át adományt Dr. Lőke János kórházigazgatónak és Dr. Dombi Péter tudományos igazgatónak.

– A kórház a védelem érdekében most 28 darab különböző méretű plexi üvegeket kért, ami a betegeknek, az orvosnak, és a szakápolóknak az elkülönítésében segít. Illetve egyéb használati tárgyakat, többek között mobiltelefont kértek, amit el is tudtunk már hozni nekik. De például a kért védőruhák beszerzése még folyamatban van. A továbbiakban is kapcsolatban maradunk a kórházzal, és igyekszünk teljesíteni a kéréseiket – mondta Urbán Anita, a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. stratégiai HR igazgatója.