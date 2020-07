Bemutatkozik Ácsteszér, ahol mernek nagyot álmodni

Idősek otthonát építene a falu központjában Vuts Norbert polgármester. Az épületben egykor étterem működött, később sokáig szórakozóhelyként üzemelt. A tervek szerint 80 idős embernek adhatna majd új otthont. De hamarosan elkezdik az új minibölcsőde építését is.

Könnyű megtalálni az idősek otthonának szánt épületet Ácsteszéren. A falu szívében, az önkormányzattal szemben, Táncsics Mihály szobra mellett álló házról már messziről látszik, hogy évek óta üres. A tervek szerint újra élettel telne meg az épület, ha sikerül rá pályázati forrást szereznie a településnek. Az első lépéseket már megtették a cél felé: az önkormányzat 9 millió forintért megvette az épületet.

– Ahhoz, hogy egy kistelepülés fejlődjön, nagyot kell álmodni. Mi mertünk tényleg nagyot álmodni. A település szépen fejlődik, van sportpályánk, az utak folyamatosan újulnak meg, parkosítunk. Úgy éreztük, hogy most jött el az ideje egy nagyobb változásnak – kezdte Vuts Norbert, Ácsteszér polgármestere, miközben az idősek otthonának leendő épületét mutatta meg. Hozzátette: céljuk az, hogy az egész országból jöjjenek az otthonba az idősek.

– A járványhelyzet idején mindenki rájöhetett arra, hogy figyelnünk kell szeretteinkre. Az országban mindenhol élnek olyan idősebb emberek, akiknek hozzátartozói távol laknak, vagy talán nincs is családjuk. Nekik nyújthatna otthont az idősek otthona, ahol megkapnák mindazt a segítséget és támogatást, amire szükségük lehet. Ráadásul egy gyönyörű szép fekvésű, csendes, szép településre költöznének – vélekedett a település vezetője, aki szerint ezzel a falu is sokat nyerne.

– A terveink szerint mintegy 80 szépkorúnak adna otthont az épület. Ennek a 80 idős embernek az ellátása, gondozása pedig a helyieknek adna új munkalehetőséget. Ezzel is szeretnénk fiatal családokat vonzani Ácsteszérre. Illetve az óvoda főzőkonyhája is nagyobb kihasználtsággal működhetne – sorolta az előnyöket a polgármester.

Otthon is segítenének az időseknek

Gondoltak azokra az idősekre is, akik nem szeretnének beköltözni egy intézménybe, vagy megosztani másokkal az otthonukat.

– Ha megépül az idősek otthona, szeretnénk mellé egy olyan szociális ellátórendszert kiépíteni, ami a falu időseinek is segítséget nyújtana. Nem kellene egyes kezelések miatt elmenniük a kisbéri kórházba – magyarázta a polgármester.

– Arra is gondoltunk, hogy a település megvásárolna pár üres házat, amit sorban felújítanánk. Ezekbe is várnánk azoknak az időseknek a jelentkezését, akik például a zsúfolt nagyvárosból szeretnének egy nyugodtabb, családiasabb környékre költözni. Természetesen ők is megkapnák ugyanazt a gondoskodást és ellátást, amelyeket az idősek otthonának a lakói.

A falu azt reméli, hogy a fiatal családokat is a településre vonzaná az új munkalehetőség és a megújult szép környezet. Ezért folyamatosan fejlesztik az óvodát, illetve most nyertek támogatást egy 7 fős minibölcsőde építésére is.

– A környező településeken nem működik bölcsőde, ezzel is megnehezítve az anyák visszatérését a munkába. Ácsteszér a TOP-os pályázatnak köszönhetően most 47 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott egy 7 fős minibölcsőde kialakítására. Ebből az összegből 9,9 millió forintot eszközbeszerzésre fordíthatunk – árulta el a polgármester, aki elmondta, hogy a tervek szerint az óvoda tetőterének a beépítésével alakítanák át az épületet. A minibölcsődének pedig egy külön bejáratú részt különítenek majd el.

Megújuló megállók

Megújulhatnak a település régi buszmegállói. Az Ácsteszéri Baráti Társsaság minden évben több jótékonysági rendezvényt is szervez. Az összegyűlt pénzről pedig közösen döntik el, hogy mire fordítják. Most úgy döntöttek, hogy a buszvárók kerülnek sorra. A tervek szerint a település mind a nyolc megállójában új, modern plexiüvegű beállót telepítenének.

Ezekből még eső esetén is könnyen észrevehető a buszok érkezése, illetve a faluképbe is jobban illeszkednek. A társulás egy év alatt három megállót újítana fel, 1 millió forintból.

Új utakon

Vezető óvónő

Az Ácsteszéri Meseerdő Óvoda vezetője 40 év munkaviszony után búcsúzik az intézménytől, jelenleg felmondási idejét tölti. A település ezért vezető óvodapedagógust keres. Az intézményből szintén idén megy nyugdíjba még egy dajka és egy óvónő is, a helyüket azonban már betöltötték.

A közmunkaprogram keretében újulhatott meg a Kossuth Lajos utcától a Táncsics Mihály utcáig a járda, mintegy 200 négyzetméternyi térkövet tettek le. Illetve kialakítottak egy kis parkolót és egy szervizutat is a műfüves focipályánál.

Ősszel elkezdik a járda felújítását a Fő út 500 méter hosszú szakaszán, az óvodáig. A beruházást a Magyar Falu Program 4,99 millió forintos támogatásából finanszírozzák.

Befejeződött a több mint 1 kilométer hosszú útfelújítás, amire tavaly nyertek 15 millió forintot a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A Széchenyit és a Rákóczit összekötő, a Kossuth utcát és a Széchenyit összekötő szakasz, illetve a Rákóczi út teljes hossza újult meg.

Szépül a faluközpont

Új háziorvos

Új háziorvosa van a falunak. Dr. M. Kiss Péter helyett ezentúl dr. Udvardi Erzsébet látja el a betegeket a településen. A szerződéses megbízása egyelőre jövő szeptemberig szól. A felszabadult szolgálati lakást a település felajánlotta a szomszédos Bakonyszombathelynek, ahol jelenleg is óvodapedagógust keresnek.

Parkot alakítanak ki a régi általános iskola előtti területen. Ácsteszér még 2018-ban nyújtotta be a Leader-támogatásra a pályázatát. Végül pár hete érkezett a döntés, hogy 4,5 millió forintot kapnak közösségi tér építésére. Az alapgondolat az volt, hogy egy kerékpáros pihenőhelyet alakítanak ki. Azonban a SacraVelo kerékpáros zarándokútnak köszönhetően már megépült egy pihenőhely Táncsics Mihály szülőháza előtt.

– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a most elnyert 4,5 millió forintból a falu központjában alakítunk ki egy közösségi teret. Ezzel már teljesen kész lenne a falu központja – mutatta a terveket Vuts Norbert polgármester.

– A tervek szerint a település három pontján alakítunk ki pihenőhelyeket, kerékpártárolókat. Elbontjuk az aszfaltjárdákat, zöldterületeket hozunk létre, A fákat meghagyjuk, a szobornak új talapzata lesz, és egy térköves járdát építünk. Illetve a tér világítását kandeláberekkel, vagyis díszes villanyoszlopokkal oldjuk meg. Ezeket az Ácsteszér Baráti Társaság Alapítvány vásárolja meg – tette hozzá a település vezetője.

A településről

Ácsteszér a Bakony északi lábánál, a Bakonyalján, a Concó-patak forrásvidékén, megyénk délnyugati szegletében fekszik. A települést Kisbér felől megközelítve az utazót megragadja a Feketevízpusztai-tavak mentén kanyargó, tölgyerdőkkel határolt út szépsége, hangulata. A község legmagasabb pontjáról elénk tárul a Bakonyt a Vértes-hegységtől elválasztó Móri-árok, a másik irányban pedig a pannonhalmi apátság sziluettje. Tiszta levegőjű környezet, vadban gazdag erdőségek veszik körül a községet. A környék lovas- és kerékpártúrákra és gyalogos természetjárásra is nagyon alkalmas. Ácsteszér területéről indul ki a Táncsics-túra útvonala, mely a környező hat település legszebb tájait köti össze. Az önkormányzati képviselő-testület tagjai: polgármester: Vuts Norbert. Alpolgármester: Gubucz Lajos. Képviselők: Paszicsnyuk Zoltán, Fehér Szabolcs, Flekács Ágoston.