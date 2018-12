Nehéz sorsú családokat segítették az ácsiak

Az adakozás jegyében telt az idei Ácsi Advent elnevezésű program, amelynek vasárnap a kastélypark adott otthont.

A befolyt összeggel a nehéz sorsú családokat segítik a szervezők az ünnepek alatt. Az önkormányzat és a Bartók Béla Művelődési Ház mellett a Természetjáró Bakancsos Klub és az Ácsi Adventi Angyalok elnevezésű helyi vállalkozók egy csoportja idén is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Az érdeklődőket délután kettő órától vásári forgatag várta a parkban, ahol különböző kézzel készített ajándékokat vásárolhattak szeretteiknek, valamint sült gesztenye, forralt bor, forró tea és sült kolbász is fogadta őket.

Emellett zenés programok is színesítették a délutánt, hiszen fellépett az Óperenciás Bábszínház, Joós Tamás énekmondó és a sokak által kedvelt Kifordítva együttes is, valamint zenés áhítatra is várták a helyieket a katolikus templomba.

Öt órakor a jelenlévők közösen meggyújtották a harmadik adventi gyertyát a koszorún, valamint kigyúltak az ünnepi fények is a parkban. A gyerekeket idén állatsimogató is várta, amely népszerű volt.

