Ács és Komárom is költségcsökkentést jelentett be

Ácson csökkentik az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, Komáromban a polgármester, alpolgármesterek, cégvezetők jövedelmeit csökkentik ötven százalékkal.

Jelen járványügyi helyzetben a legfontosabb a védelmi feladatok ellátása, a város, településvezetők részéről az ezt elősegítő döntések meghozatala. A védelmi intézkedések érinthetik az önkormányzatok költségvetését, valamennyi adható támogatást, és az önként vállat feladatellátások felülvizsgálatát.

Ács közösségi oldalán osztotta meg Dr. Szentirmai István polgármester intézkedését, melynek értelmében a járványügyi helyzetre való tekintettel változik az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja. Mivel sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem üléseznek, a városvezető csökkenti a tiszteletdíjakat. Ennek értelmében a képviselői, havi tiszteletdíj 20 ezer forintról 15 ezer forintra csökken, a bizottsági tagok díja pedig megszűnésre kerül. Ácson minden képviselő egyben bizottsági tag is, így áprilistól a korábbi havi 30 ezer forintos díj 15 ezer forintra fog változni. A külsős bizottsági tagok pedig nem kapnak tiszteletdíjat.

Ácson önkéntesek végzik a mostani nehéz időszakban egyebek közt a bevásárlást, a csekkfeladást és a gyógyszerkiváltást a 65 éven felülieknek. Nagy Tamás alpolgármester elmondta, hogy az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai igyekeznek minden idős lakost ellátni a településen, azonban a megnövekedett teendők ellátására szükség volt további segítségre.

– Vannak olyan feladatok, amelyekhez nélkülözni lehet a szociális gondozókat, így önkéntes csoport szervezésébe kezdtünk Tóth Jánossal, a Természetjáró Bakancsos Klub elnökével és több lelkes helyi fiatallal – mondta az alpolgármester. Már több mint ötvenen jelentkeztek, egyelőre 3-4 idős ellátását végzik. Nagy Tamás hozzátette, az önkénteseknek a szervezők létrehoztak egy etikai kódexet is.

Ácshoz hasonlóan Komáromban is költségcsökkentő döntések születtek. Helyi akcióterv készül majd, a főbb elemek már most biztosak. A polgármester, alpolgármesterek, cégvezetők jövedelmeit ötven százalékkal csökkentik, ahogy a képviselői tiszteletdíjakat is. A bizottsági, felügyelőbizottsági tagságok utáni tiszteletdíjak megfizetését is felfüggesztik. Sem a sport-, sem a kulturális élet nem fog tudni jó ideig működni, ezeket a támogatási szerződéseket felfüggesztik. Áttekintik a pályázatokat is, mert lesznek olyanok, amelyeket vissza kell adni. A teljes közszférában és a városi cégeknél is szeretnének mindenkit megtartani, de bércsökkentést kell alkalmaznia az önkormányzatnak. Koronavírus védelmi alapot is létrehoztak, amelyre lehet adományozni.

Kérik mindazon cégeket és magánszemélyeket, akik megtehetik, hogy lehetőségeikhez mérten adományozzanak pénzösszeget, melyet aztán a leginkább rászoruló komáromiak megsegítésére használhatnak fel. Számla száma: 12029004-00204291-00300007

Számla megnevezése: Korona Vírus védelmi alap számla