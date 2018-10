Ábris fantasztikus sikere: az SMA-s kisfiú végre lábra állt

Béry-Januskó Ábris, a gerincvelői izomsorvadással született szárligeti kisfiú a napokban Olaszországban járt, ahol új gyógyászati segédeszközök készülnek neki.

Ábris, a kétéves kis hős ismét hatalmas lépést tett – még ha egyelőre képletesen is – a gyógyulás felé: a napokban édesanyjával, Béry-Januskó Flórával Milánóban járt, ahol már eddig is több gyógyászati segédeszközt készítettek a kicsinek. A szakemberek ezúttal egy speciális járássegítőn dolgoznak, amivel Ábris először stabilan állni, majd remélhetőleg idővel önállóan lépegetni is tud majd.

Emellett a milánói egyetemen egy tanulmányban is részt vesz a kisfiú. A testben végbemenő anyagcsere-folyamatokat vizsgálják a kutatók. A tesztek alapján Ábrisnak egyre több az izomszövete, ami fantasztikus hír.

Olasz fizioterapeutájuk is elégedett a kisfiú fejlődésével, ami szintén nagyon biztató.





