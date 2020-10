A Wartburgok szerelmesei gyűltek össze Oroszlányban (Fotók)

„Ugyanolyan jók, mint a mai modern autók, csak kevesebb bennük a hibalehetőség” – zömmel így aposztrofálták a márka kedvelői a Wartburgokat a szombati retró autóstalálkozón.

A bányászvárosban immár hagyomány, hogy különböző autómárkák szerelmesei itt találkoznak. Legutóbb hatalmas amerikai négykerekűek dübörögtek végig az utcákon, előtte pedig az 1970-80-as évek sztárjai a Ladák jelentettek látványosságot és persze nosztalgiát. Ez a sorozat folytatódott az elmúlt hétvégén, amikor is a borongós időjárása sem jelentett akadályt a Wartburgok és a Barkasok rajongóinak, akik szombaton az oroszlányi étterem retro autóstalálkozójára igyekeztek. Sokan jöttek.

Többek között egy nagyobb csapat is, akik egy közeli áruház parkolójában találkoztak, a pest megyei Bicskén. Ez a tizenkét autó egymás után gurult be a V8 parkolójába – nem kis feltűnést keltve ezzel a városban. Volt 1.3-as (négyütemű) és kétütemű is, az úgynevezett „kocka wartburgok”. Márta Károly, a Wartburg DDR facebook-csoport adminja szívesen nosztalgiázott portálunknak.

– A ’90-es években egymást követően hét Wartburgom volt. Amivel érkeztem csaknem másfél éve van nálam. Eltelt jó néhány év, egyre bővült az autópiac kínálata, de maradok ennél a márkánál – állítja Károly. Elmondja azt is, úgynevezett találkozós autóvá nemesedett, mindennapos használattól megkíméli. Egyrészt, a kocsi évjárata miatt, a másik ok pedig az eredeti alkatrészek hiánya.

Nyikos Zoltán is örömmel állt kérdéseink elébe. Nem hiába, hisz büszkén mesél rikító sárga kombi Wartburgjáról, ami a közelmúltban átesett egy teljes felújításon. – A télen darabjaira szétszedtem, kapott egy szép, új belső kárpitot is. Be kell vallanom, kicsit túlzásba estem és csaknem 3 millió forintot költöttem a „picikére”- mondja Zoltán, aki közben elárulta azt is, otthon parkol egy másik hasonló kombi is. Amennyiben kétség támad Zoltán rajongása felől, alkarján jól olvasható wartburg feliratú tetoválása, ami töretlen rajongását jelzi a márka iránt.

Minka Attila házigazda ismét elégedetten dőlhetett hátra, hiszen hívószava tökéletesnek bizonyult. A tulajdonosok és kísérőik a délután folyamán összeálltak egy-két közös kép erejéig. Először az étterem előtti lépcsősoron, később pedig a nap főszereplői mellett foglaltak helyet. Ezzel is bizonyítva, a mai napig mekkora összetartás él a „wareszosok” között.