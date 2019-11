A „Viszkis rabló” néven elhíresült Ambrus Attila Oroszlányban mesélt életéről

Közönségtalálkozó keretében mesélt életéről Ambrus Atilla, aki elárulta rablásai után mennyire megosztó személyiséggé vált.

Két dudás egy csárdában címmel közönségtalálkozónak adott otthont a V8 vendéglő, ahol egyik meghívott vendég Ambrus Attila volt. A „Viszkis rabló” mesélt 2017-es filmje kulisszatitkairól, kerámiáiról, a helyi bankszektorhoz fűződő kapcsolatáról, valamint arról is, mennyire megosztó személyiséggé vált, miután a rablásaiért járó büntetését letöltötte, és újra kilépett a való életbe.

– Hogy érzi magát?

– Kiegyensúlyozottan. Családommal Esztergom-Búbánatvölgyben élek, és a szabadulásom óta keramikusként keresem a kenyerem. Sokat tanultam a múltamból, benőtt a fejem lágya. Korábban az agyaggal csak sírásóként volt dolgom, de kellő affinitást éreztem a szakma iránt. Végtére a kerámia az ősi elemek összjátékából áll össze, a földből, a vízből és a tűzből. Úgy gondolom, maga az alkotás 1 százalék ihlet és 99 százalék transzpiráció, azaz izzadás. Próbálok letisztult formákat létrehozni belőlük és általuk, kerülve a túldíszítettséget.

– Börtönmúltjára reflektáló kérdéseket is kapott a közönségtalálkozón?

– Nem is számítottam másra. Hiszen a bankszektorból mentem nyugdíjba, a kedvenc ételem pedig a bélszínes füstölt oldalas paprikás krumplival, amit az OTP támogatott. A viccet félretéve, a múltam már rég lezártam. Nem tudom megmondani a tutit, csak a saját tapasztalataimból, gyerekkori élményeimből tudok kiindulni. Az a konklúzió, hogy az emberek tükröt mutatnak egymásnak, és ha rossz mintát látsz, akkor rossz mintát követsz. A gyerekkorom frusztrált volt, amit lehetett, eltulajdonítottam. Az volt ciki, amikor – véletlenül – annak akartam eladni a lopott holmit, akitől elcsentem. Még a templomból is kitiltottak, mert megittam a misebort. Javítóintézetbe zártak, a szüleim sem voltak hitelesek, de nem az édesapám vagy az édesanyám tehet róla, hogy börtönbe kerültem.

– Mára édesapa is. Milyen nevelési elveket követ?

– Igyekszem jó apa lenni, de azt hiszem, majd csak később fog kiderülni, hogy sikerült-e. Azt már most tudom, hogy másképp csinálom majd, mint annak idején az én szüleim. Nem fogom Annát bántani, és szeretnék következetes lenni. Titkolhatnám a múltam, de előbb-utóbb kiderülne minden, és joggal mondhatná nekem a gyermekem, hogy hiteltelen vagyok. Nyilván nem páréves korában fogom elmondani neki, hogy bankrabló voltam, de később a saját szintjén mindenképpen elárulom majd. Idegen terep nekem az apaság. Gyakorlatilag csak köcsögöt csinálni tudok, és bankot rabolni tudtam.

– Több mint százmilliót lovasított meg a kilencvenes években, 30 rablása volt, 12 évet ült. Gondolta, hogy ennyi idő után is foglalkoznak majd önnel?

– Azt hittem, amikor bementem a börtönbe, hogy akkor és ott eltűnök a süllyesztőben. Nem tudom, melyik út a jó, a jobb. Örök rejtély marad. Már húsz éve foglalkozik velem a média, nem is értem ennek a lélektanát…

– Egyesek szerint legendás alakká nőtt, mások szerint a „Viszkis” nyilvánosságra éhes, akiből a média csinált sztárt…

– Kétségkívül nagyon megosztó személyiség vagyok. Mindenkinek csak annyit mondok, tetteimért – amikre nem vagyok büszke – megkaptam a büntetésemet. Leültem. Több évet kaptam, mint az, aki embert ölt. Persze nem akarom felmenteni magam a vádak alól. De mindenkinek jár még egy esély, igyekszem élni ezzel.

– Kapott kimondottan negatív kritikát?

– Szerencsém van, mert a magyar emberek többsége nem szereti minősíteni a másikat, legalábbis szemtől szembe nem. Azoknak, akikre ráfogtam a fegyvert, élete végéig rossz emléke lesz rólam, mert nem tudja, vajon le akartam-e lőni vagy sem. Olyannal is találkoztam már az elmúlt években, aki azért imádkozik, hogy a pokolra jussak. Mindenesetre a kérdezők 90 százaléka kulturált, a kritikus kérdések pedig általában jogosak, amelyekből tanulnom kell.

– Történetéről könyv és film is készült. De a 2017-ben forgatott mozi a legnézettebb magyar alkotások között szerepelt abban az évben. Mi lehet ennek az oka?

– Erre is lehet mondani, hogy az izzadás szülte. Sokat dolgoztunk rajta. Az eredeti film több mint három órás, ezért – a nézhetőség miatt – több részt ki kellett vágni. Van, amelyikkel nem értek egyet és hiányoltam azokat a perceket, de tudom jól, hogy minden „munkámat” nem lehet részletesen bemutatni. A hetvennapos forgatás ideje alatt az alkotók 620 kilencvenes évekbeli autót használtak a felvételekhez, és ezek közül tizenkettőt ripityára is törtek a kamerák előtt. Apropó autó! A főszereplőnek nem volt jogosítványa, nem tudott vezetni, úgyhogy az autók némelyike dupla kormányt kapott. Érdekes helyzetek voltak. Százhúsz fős stáb dolgozott azon, hogy minden a helyére kerüljön.

– Elégedett vele?

– Kétség kívül sokat lendített a presztízsemen. Minden szerénység ellenére mondhatom, a film hasonló rendezvények által eljutott Írországtól Svájcig, Erdélyen keresztül. Tavaly januárban egy hét alatt 9800 kilométert tettünk meg vele.