A veszélyhelyzetben sem hagyják cserben a Crohn-beteg anyukát az ácsiak

A Crohn-beteg ácsi édesanya, Laura küzdelmeiről rendszeresen beszámoltunk. A külföldi kezelések után az édesanya mögött ismét nagyon nehéz időszak áll, mert a nem megfelelő higiéniai eljárás miatt újra vérmérgezést kapott, a betegsége alatt már harmadik alkalommal. Így visszakerült a regensbrugi egyetem kórházába, ahol levitték a lázát. Ezt követően Münchenben kezelték, ahonnan megerősödése után egy másik helyen fogják rehabilitálni a műtétig. Ahogy a betegségéről szóló Facebook-blogjában írja, egyelőre nem tudja, miként és hova tud majd menni, ezért van szüksége további támogatásokra.

Az ácsiak, ahogy eddig is, ismét szívükön viselik Laura sorsát, de a veszélyhelyzet közbeszólt. Ácson november 14-én szombaton rendezték volna meg az újabb sütinapot, amelynek bevételéből segítették volna Laurát, de a korlátozások miatt ez elmaradt. A szervezők így más megoldást kerestek: virtuálisan rendezték meg a vásárt, az Ácsi sütinap Lauráért-Virtuális Sütinap nyilvános Facebook-csoport létrehozásával.

A résztvevők ide töltötték, töltik fel a felajánlott sütiket. A szervezők kérik, hogy aki részt vett volna a sütinapon, utalja át a családnak az erre szánt összeget, illetve gyűjtődobozokat is kihelyeznek egyes üzletekbe, amelyekbe szintén lehet adakozni.

A Komáromi járásban sok a korlátozás

Bábolnán szombaton nem maradt el a termelői piac, 8 és 11 óra között tart nyitva. Forró teával, maszkkal és kézfertőtlenítővel várják a vásárlókat. A nagyigmándi Magos Könyvtár is bezár, de előzetes telefonos, vagy e-mailen történő egyeztetés után vállalják könyvcsomagok összekészítését kölcsönzésre, vissza is veszik a könyveket, valamint a nyomtatás és a szkennelés is elérhető marad.

