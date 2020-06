A vállalatokat segíti az újrainduló komp Esztergom és Párkány között

Dr. Völner Pál elmondta, hogy erre a lépésre a gazdaság újraindítása miatt is szükség volt. A jelenlegi helyzetben fontos, hogy minél kevésbé szűküljenek be a lehetőségek.

Dr. Völner Pál már hetek óta szorgalmazta a 2016-ban átadott, Esztergom és Párkány között létesített teherkomp újraindítását, melyre, mind a környékbeli vállalatok, mind a kompot üzemeltető cég részéről megvolt az igény. Az országgyűlési képviselő megjegyezte: erre a lépésre a gazdaság újraindítása miatt is szükség volt, hiszen a jelenlegi helyzetben fontos, hogy minél kevésbé szűküljenek be a lehetőségek. A komp újraindítása is hozzájárulhat, hogy minél gyorsabban és könnyebben éledjen újra a gazdaság.

Ismeretes, a környéken működő vállalatok több tonnás kamionjai a teherkomp átadása előtt hídon legközelebb csak Komáromnál, illetve Budapesten kelhettek át a Dunán, így környezetvédelmi szempontból is fontos volt, hogy létrehozzák az átkelőhelyet. Az újranyitás révén pedig ismét nem kell kerülniük a teherautóknak, így a kistelepüléseken átmenő forgalom is csökkenhet, amely a lakosság számára is jelentős pozitív változás. Dr. Völner Pál felidézte: a távlati tervek között szerepel, hogy a térséget az M1-es autópályával összekötő M100-as gyorsforgalmi úthoz kapcsolódva Esztergomnál egy teherhíd létesüljön.