A tűzoltókkal összefogásban készül az új tokodi focipálya

Egy természetes füves edzőpályát alakítanak ki Tokodon. A területet az önkormányzat biztosította ingyen, a helyi önkéntes tűzoltók pedig megtisztították a területet.

Példamutató összefogás keretében 40 méter széles, 60 méter hosszú, természetes füves edzőpályát alakítanak ki a jelenlegi futballpálya mögött, tudtuk meg Bánhidi László polgármestertől. Elmondása szerint az önkormányzati választások után többször egyeztettek Robotka Bencével, a Tokod SE elnökével arról, hogy szükségük lenne egy kisebb edzőpályára. A szervezet anyagi helyzete miatt az önkormányzat ingyen biztosította számukra a helyet, a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai pedig kivágták a fákat és megtisztították a területet.

Czirkelbach Ferenc, a helyi Bridgework Kft. ügyvezetője a földmunkákat végzi el, Farkas Lajos, a Farkas-Transz Kft. ügyvezetője pedig egy trélert biztosított, így a munkagépeket a helyszínre szállíthatták.

– Nagy öröm számunkra, hogy számíthatunk a községünkben működő civil szervezetekre és gazdasági társaságokra. – emelte ki Bánhidi László.– Ismét bebizonyosodott, hogy még mindig az összefogásban rejlik a legnagyobb erő. A pályát minden sportolni vágyó személy használhatja majd, erre pedig biztatjuk is őket – mondta Bánhidi László. Egyébként biztosak lehetünk abban is, hogy a Tokod SE kötelékében futballozók is örömmel fogadják majd a fejlesztést. Például a megyei harmadosztályban vitézkedő felnőttcsapat – mely a szezon eddigi részében kimagasló teljesítményt nyújtott – felkészülését is nagyban segítheti az új pálya.