A Turul Méhész Egyesület vezetője a méz jótékony hatásairól árult el titkokat

A Turul Méhész Egyesület vezetője, Simonné Venter Éva számos érdekességet árult el a méz jótékony hatásáról, többek között az is, hogy gyulladáscsökkentő.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

A termés elengedhetetlen feltétele, hogy a gyümölcsfa virágja megtermékenyüljön. A megtermékenyítéshez beporzás szükséges. Mivel a rovarvilág folyamatosan gyérül, így a házi méhekre egyre nagyobb szerep hárul. Ezek a fullánkos rovarok egyébként is seregnyi hasznos dolgot „gyűjtögetnek”, amelyek kivétel nélkül immunerősítők, valamint jótékony hatásúak az emberi szervezetre. Egyebek mellett erről beszélgettünk a megyei Turul Méhész Egyesület vezetőjével, Simonné Venter Évával.

– A méhek a mézen kívül sok egyéb, a szervezetünk számára fontos anyagot „termelnek” – mondta az egyesület elnöke. – A méz kedvező élettani hatásai bizonyíthatóak, hiszen fogyasztása erősíti az immunrendszerünket, ami az ilyen időszakokban különösen fontos, emellett csökkenti a gyulladást és fertőtlenít is.

A virágpor – amelyet szintén ezek a szorgos rovarok hordanak össze, mintegy granulátumot – előnyei jóval kevésbé ismertek. Pedig ez is gazdag tápanyagokban, szintén immunerősítő, a vérképzést és az érrendszer működését is támogatja, és sok benne az antioxidáns. Ez elmondható a propoliszról is, amelyet a fák rügyeiről összegyűjtött gyantából „készítenek”. Kiváló természetes antibiotikum, gyulladásgátló és fertőtlenítő. Miközben a méhek a kaptárt és saját magukat is ezzel védik a kórokozók ellen.

A szakember azt is kiemelte, hogy mindenképpen érdemes ilyenkor mézet, virágport vagy virágporral kevert mézet, propoliszt, illetve méhpempőt fogyasztani. Ez ugyanis segíthet a betegségek megelőzésében, leküzdésében, illetve kedvező az élettani hatása.