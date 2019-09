A Tündérszépek főnyereményéből ti Amerikát csodálnátok meg leginkább

Ha úgy alakulna, hogy ti választhatjátok ki a Tündérszépek verseny főnyereményéből az úticélt, akkor Amerikát fedeznétek fel a legszívesebben.

Legutóbbi szavazásunk során arra voltunk kíváncsiak, hogy ha ti nyernétek meg a Tündérszépek főnyereményét, a háromszázezer forintos utazási vouchert, akkor hová utaznátok el. Legtöbbeteket Amerika vonz (31 százalék) szívesen utaznátok körbe a rengeteg látványosságot rejtő hatalmas földrészre. Az egzotikus országok sem maradnak le sokkal nálatok (26 százalék), de az európai tengerpartokat is szívesen (25 százalék) látogatnátok a főnyereményből. Páran gondolkoztatok úgy is (18 százalék), hogy a nyereményből nem utaznátok, hanem önzetlenül segítenétek szüleiteket feledhetetlen élményhez jutni. Még nem késő, hogy valóra is váltsátok az álmot ehhez csak jelentkezni kell a www.tunderszepek.hu oldalon.