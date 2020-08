A Tour de Hongrie-ra megújulnak az Esztergom környéki utak

A legnagyobb magyar körverseny kezdetéig a verseny esztergomi szakaszát érintő útvonalakon a közútkezelő a napokban nagyszabású felújítási munkálatokat végez.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az elmúlt években szoros együttműködésben segítette a Tour de Hongrie szervezőinek munkáját. A szakmai segítség mellett évek óta úgy ütemezik be a szakemberek a javítási, felújítási munkákat, hogy a legnagyobb hazai kerékpáros körverseny ideje alatt is megfelelő minőségű szakaszokon mérkőzzenek meg egymással a profi versenyzők. Az idén augusztus 29-én kezdődő verseny előtt Esztergom térségében több szakaszon is nagy erőkkel dolgozik majd a Magyar Közút – írják hivatalos közleményükben.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. esztergomi mérnöksége az elmúlt hetekben számos szakaszon végzett burkolatjavítási munkákat, mintegy 800 tonna melegaszfaltot felhasználva. A 11-es főúton jelenleg 5 kisebb szakaszon, Pilismarót és Esztergom között van kijelölt munkaterület. A következő napokban még nagyobb fokozatra kapcsolnak a szakemberek, ugyanis augusztus 17-e, hétfő reggeltől egészen augusztus 19-e, szerda délutánig a 1111-es jelű dobogókői úton összesen 8 helyszínen végeznek további beavatkozásokat.

A fentiek gyakorlatilag azt jelentik, hogy a következő pár napban a dobogókői úton szinte végig dolgoznak a szakemberek, amelyhez váltakozó irányú forgalomirányítás kapcsolódik majd. Erre tekintettel a szakemberek azt javasolják, ha az arra közlekedő autósok, motorosok és kerékpárosok tehetik, válasszanak más, alternatív útvonalat.