A telepesek talicskával is vállalták az utat – derült ki a dorogi hatszoros könyvbemutatón

Lóczy István, az Imedias kiadó vezetője hat kötetet mutatott be a dorogi könyvtárban.

A svábok bejövetele után… címmel tartott könyvbemutatón gyakorlatilag hat kötetet is megismerhettek a jelenlévők, melyek megannyi érdekes és értékes családtörténetet mesélnek el a szépirodalom eszközeivel. Szabó-Berghauer Zoltán intézményvezető köszöntője után Lóczy Istvánra figyelt a publikum, aki rögtön leszögezte: a most említett köteteknek a német nyelvű kiadása nehezen hozzáférhető, magyar fordításuk pedig korábban nem volt.

Azért is fontos, hogy már magyar nyelven is elérhetők, mert a műveket a történelmi Magyarországon született német származású szerzők jegyezték. Elsőként Ella Triebnigg: Sváb történetek című könyve került a figyelem középpontjába, ami Lóczy István szerint egy olyan elbeszéléskötet, ami egy hosszabb és néhány rövidebb novellát tartalmaz.

Megszületett az addig hiányzó nemzeti kötődés

Az előadó szerint mindig felmerül a hitelesség kérdése – hiszen szépirodalomról van szó –, de bemutatják azt, hogy milyen körülmények között érkeztek a telepesek. A kötet egyébként arra is rávilágít, hogy a 20. század elején már kevésbé voltak zártak a német ajkú falvak: a polgárosodó világ hatására a kisebb településeken is elkezdődött, még a cséplőgép is eljutott oda, sőt a lakosok újságokat is olvastak.

„A regény is feldolgozza azt az esetet, hogy a telepesek különböző módon, különböző közlekedési eszközökkel indultak Magyarország felé. Attól is függött ez, hogy kinek mennyi pénze volt: többnyire hajókon és szekereken jöttek, de az oklevelekben nyoma van egy olyan férfinak, aki öt gyermekét tolta egy talicskán” – árulta el Lóczy István.

Magyarosítás

Lóczy István a bemutatón rávilágított arra, hogy nem minden telepes volt sváb, holott a közvélemény gyakran sváboknak hívja a magyarországi németeket. Évszázadokkal ezelőtt a dunai svábok mellett érkeztek heidebauerek, poncichterek, stiffollerek, cipszerek, és szászok is betelepültek a történelmi Magyarország területére. A kiadó vezetője ismertette: sokan nincstelenül érkeztek, nem tudtak örökölni eredeti hazájukban és úgy voltak vele, bárhová elmennek azért, hogy birtokhoz jussanak. A bemutatón szóba került Guttenbrunn: A szülőföld harangjai című kötete is, ami többek között rávilágított arra is, hogy szellemi és fizikai értelemben is hogyan pusztultak el a magyarországi német falvak. Bár nem politikai témájú a könyv, az erőteljes magyarosítás – ami a Trianonhoz vezető út egyik állomása volt – is megjelenik a kötetben.

Az Észak-Bánátból származó Adam Müller-Guttenbrunn, temeshidegkúti születésű író sváb családregényét, illetve egy ifjú sváb viszontagságos magyarországi életét jegyezte le. Lóczy István a két kötet kapcsán kifejtette: amikor német földről elindultak Magyarországra a telepesek, a széttagolt országban hercegségek, őrgróf­ságok birtokoltak kisebb-nagyobb területeket.

Tehát még nem létezett egységes németség és az elvándorolt lakosság nem is vett részt a nemzet kialakításában, így a 19. században jóval gyengébb volt a kötődésük is az anyaországhoz. A magyarországi németség nem értette az osztrák-porosz háborút sem, hiszen két, német nyelven beszélő haderő csapott össze. Amikor viszont létrejött a Német Császárság, megszületett bennük az addig hiányzó nemzeti kötődés.