A tél végére derül ki, mi van az vízóraaknában

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.) a téli időszak beköszönte előtt felhívta mindazok figyelmét a vízmérők hideg elleni védelmére, akiknek kerti csapjuk, esetleg hétvégi, illetve családi házuk van külső vízórával. Az idő valamelyest enyhül, ám az óvó „rendszabályokat” továbbra is érdemes figyelembe venni.

Az ÉDV Zrt. szakemberei kiemelték, hogy a tartós hideg komoly károkat okozhat az aknában vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben. Érdemes idejében megtenni minden érintettnek a szükséges óvintézkedéseket. Az aknát és a vízmérőt többféle módon lehet megóvni a fagytól. Erre a célra használható a kartondobozdaraboktól a profi szigetelőanyagokig sok minden, hogy megfelelően burkoljuk a mérőket.

Szigetelés és a víztelenítés

Doktor Tamás több mint huszonöt esztendeje vízvezetékszerelő. Szakmája gyakorlása során kellő tapasztalatot szerzett vízmérők elfagyásának megelőzésében is.

– Azoknál a mérőknél, amelyek egy méter alatti aknában vannak, nem fordulhat elő elfagyás – mondta. – Ilyen akna kialakítására azonban csak ott van lehetőség, ahol a gerincvezeték mélysége ezt lehetővé teszi. Ellenkező esetben szigetelni kell a mérőket. Erre akár a legegyszerűbb nejlon is megfelel. A nyaralók, hétvégi házak esetében vízteleníteni is kell a rendszert. Ilyenkor az épületen belül a vezetékből kompresszorral ki kell nyomni a vizet, amelyet aztán a vízóránál le kell üríteni. Saját megnyugtatásunkra a pincében található vízmérőket is érdemes beburkolni.